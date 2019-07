Le ministre Wilkinson assiste à la célébration de la restauration de la rivière Seymour

NORTH VANCOUVER, le 10 juill. 2019 /CNW/ - La rivière Seymour est le lieu de nombreuses migrations de poissons et fait partie intégrante du paysage de North Vancouver et de l'écosystème de la région de Vancouver. Le glissement rocheux qui s'est produit en 2014 a eu des répercussions importantes sur la voie navigable, la migration du saumon et les environs. En collaboration avec les collectivités autochtones, les administrations locales et les organisations non gouvernementales, dont la Seymour Salmonid Society, Pêches et Océans Canada travaille en vue de restaurer et de conserver l'habitat de la rivière Seymour.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de North Vancouver, l'honorable Jonathan Wilkinson, a assisté à l'événement célébrant la restauration de la rivière Seymour, à North Vancouver, en compagnie de dirigeants régionaux des Premières Nations et de membres de la Seymour Salmonid Society. Cet événement communautaire a mis l'accent sur les activités de restauration en collaboration qui ont eu lieu depuis le glissement rocheux de 2014. La restauration réussie de l'habitat permettra le passage des poissons adultes d'ici la fin de 2019.

La restauration et la conservation de l'habitat font partie intégrante du travail du gouvernement du Canada visant à protéger la nature vierge du Canada, sur terre et sur l'eau, et à doubler la superficie de la nature protégée au pays. La nouvelle Loi sur les pêches est un élément clé de notre engagement à rétablir la protection de nos voies navigables. Lors de la célébration d'aujourd'hui, le ministre Wilkinson a eu l'occasion de parler des réalisations du gouvernement du Canada en matière d'habitat et de restauration, y compris la nouvelle Loi sur les pêches qui vise à :

réinstaurer les protections perdues pour le poisson et l'habitat du poisson

renforcer le rôle des peuples autochtones dans l'examen des projets, le suivi et les politiques

ajouter d'importantes mesures de protection pour nos pêches, y compris des mesures visant à reconstituer les stocks de poissons endommagés et à restaurer les habitats dégradés

apporter une plus grande certitude aux promoteurs et à l'industrie, en traçant clairement la voie à suivre en ce qui concerne les exigences relatives aux grands projets, ainsi qu'aux agriculteurs de tout le pays, au moyen de codes de pratiques

veiller à ce que nos pêches et notre environnement soient protégés pour les générations à venir

La collaboration est essentielle pour protéger la nature du Canada. Les travaux de restauration célébrés aujourd'hui permettront au saumon de continuer à faire partie de l'écosystème sain de la rivière Seymour.

Faits en bref

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) dispose d'un Programme de mise en valeur des salmonidés (PMVS), qui a fourni 30 000 dollars de fonds supplémentaires à l'écloserie de la rivière Seymour au cours des dernières années.





de fonds supplémentaires à l'écloserie de la rivière Seymour au cours des dernières années. Le PMVS a servi à l'achat de matériel et d'équipement pour le transport du poisson, l'entretien et d'autres travaux liés à l'assainissement des glissements rocheux. Le PMVS a également fourni un appui non financier important en fournissant du personnel technique pour la conception du projet, l'exploitation et le transport des barrages à poisson et le soutien à la construction.





Dans le cadre du Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives du MPO, la Seymour Salmonid Society a reçu environ 236 000 dollars sur trois ans pour faciliter l'assainissement du glissement rocheux de Seymour.





sur trois ans pour faciliter l'assainissement du glissement rocheux de Seymour. Le Ministère a également versé près de 936 000 dollars aux Nations Squamish et Tsleil-Waututh pour qu'elles poursuivent leurs efforts en vue de ce projet d'assainissement.

