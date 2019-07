Le ministre Rodriguez annonce trois nominations au Musée des beaux-arts du Canada

Les trois personnes nommées au conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada appuieront l'établissement d'excellence du Canada en matière de collection et de promotion des œuvres d'art

GATINEAU, QC, le 5 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui la nomination de trois membres à temps partiel au conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada. Membres actifs au sein de leur collectivité, les nouveaux administrateurs à temps partiel ont établi des partenariats solides et durables avec l'industrie, le gouvernement, les médias et des organismes nationaux.

Brian Paul McBay est un agent culturel établi à Vancouver. En 2005, il a cofondé 221A, un organisme sans but lucratif axé sur la recherche et le développement d'infrastructures sociales, culturelles et écologiques. Il est actuellement directeur général de l'organisme.

Sara Stasiuk est vice-présidente des finances et des opérations au Forks North Portage Partnership, un intervenant clé dans le développement du centre-ville de Winnipeg. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la musique, de la culture et de la collectivité au Manitoba.

Clayton Windatt est directeur exécutif du Collectif des commissaires autochtones de Sturgeon Falls, en Ontario. Il est un artiste multidisciplinaire métis qui a longtemps évolué en tant que cinéaste et dans le domaine de la culture et des arts communautaires autogérés.

Le Musée des beaux-arts du Canada est l'un des établissements d'art les plus respectés au monde. Il est renommé pour la qualité exceptionnelle de ses collections d'environ 77 000 œuvres d'art, pour son érudition et pour sa capacité hors pair d'attirer des visiteurs de tous âges, quelles que soient leurs connaissances artistiques. Les musées nationaux sont des organismes indépendants qui font partie du portefeuille du Patrimoine canadien.

Ces nominations s'inscrivent dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Citations

« J'ai le plaisir de féliciter les nouveaux membres à temps partiel du conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada. En tant que défenseurs passionnés de la culture et des arts, ils seront essentiels à l'édification de collectivités solides et ils appuieront le Musée des beaux-arts du Canada dans la promotion des talents canadiens. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Les musées nationaux sont régis par la Loi sur les musées, qui est entrée en vigueur en 1990. Le conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada est composé d'un président, d'un vice-président et d'au plus neuf autres administrateurs nommés par le ministre avec l'agrément du gouverneur en conseil. La Société d'État est tenue de rendre compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien.

La nouvelle approche à l'égard des nominations requiert un processus de sélection pour les postes à temps plein et à temps partiel.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

