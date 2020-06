Le ministre Jean Boulet annonce plus de 70 000 $ pour la tenue des Clés de l'emploi dans La Vallée-du-Richelieu

BELŒIL, QC, le 15 juin 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'octroi d'une aide financière de 71 227 $ pour l'organisation et la tenue de quatre salons virtuels de l'emploi intitulés « Les Clés de l'emploi », dont la première édition se déroulera le 30 juin prochain. Par ces activités, les centres locaux d'emploi (CLE) de La Vallée-du-Richelieu et de Marieville souhaitent favoriser la rencontre entre les employeurs ayant des besoins de main-d'œuvre et les diverses clientèles en recherche d'emploi.

Citation :

« Dans un contexte où la COVID-19 a fait naître une nouvelle réalité du marché du travail, les éditions virtuelles des Clés de l'emploi représentent une façon sécuritaire et originale de tenir des salons de l'emploi. En plus de mettre en valeur les possibilités d'emploi dans de nombreux secteurs de l'économie, elles offrent aux entreprises une aide concrète dans leurs démarches de recrutement de main-d'œuvre. En soutenant des initiatives locales telles que celle-ci, notre gouvernement souhaite contribuer à la relance de l'économie de la région de la Montérégie. Nous avons un double défi devant nous : relancer l'économie sans relancer la pandémie. Il faut que nous demeurions tous vigilants. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les Clés de l'emploi sont organisées par les centres locaux d'emploi de La Vallée-du- Richelieu et de Marieville , la MRC de Marguerite-D'Youville, la MRC de Rouville ainsi que la MRC de La Vallée-du- Richelieu .

et de , la MRC de Marguerite-D'Youville, la MRC de Rouville ainsi que la MRC de La Vallée-du- . Les entreprises intéressées à participer à ces événements sont invitées à communiquer avec le CLE de La Vallée-du- Richelieu ou le CLE de Marieville pour s'inscrire.

ou le CLE de pour s'inscrire. L'activité se déroulera à quatre occasions : le 30 juin, le 30 septembre, le 28 octobre et le 25 novembre 2020.

Cette aide financière est octroyée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

