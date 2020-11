Le ministre Guilbeault annonce le renouvellement du mandat de la présidente du Musée canadien de la nature

Le gouvernement du Canada annonce le renouvellement du mandat de Judith Anne LaRocque à titre de présidente du Musée canadien de la nature

GATINEAU, QC, le 26 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de Judith Anne LaRocque à titre de présidente du conseil d'administration du Musée canadien de la nature pour une période de trois ans, à compter du 14 décembre 2020.

Originaire de Hawkesbury, en Ontario, Mme LaRocque a acquis une expérience variée et solide au sein du gouvernement du Canada. En 2000, elle devient sous-ministre déléguée à Patrimoine canadien, où elle est nommée sous-ministre en 2002. Elle sera ensuite ambassadrice et représentante permanente du Canada auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques à Paris. Plus récemment, Mme LaRocque a occupé les fonctions de vice-présidente au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Mme LaRocque possède une maîtrise ès arts en administration publique (1992) et un baccalauréat spécialisé en sciences politiques (1979) de l'Université Carleton. Elle est aussi diplômée de l'Institut des administrateurs de sociétés rattaché à l'école de gestion Rotman de l'Université McGill. Le Bureau du Conseil privé lui a décerné le Prix d'excellence de la fonction publique en 2010 pour sa contribution exceptionnelle à la fonction publique et son engagement personnel envers celle-ci, sans oublier sa contribution à la coordination du rôle du gouvernement fédéral dans les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver.

Le Musée canadien de la nature est le musée national de sciences et d'histoire naturelles du Canada. Il propose des idées fondées sur des faits, des expériences enrichissantes et une véritable communion avec la nature d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Citations

« Je suis ravi d'annoncer que le mandat de Mme LaRocque à titre de présidente du conseil d'administration du Musée canadien de la nature est renouvelé. C'est un endroit fascinant où l'on peut découvrir des trésors naturels, approfondir nos connaissances, saisir toute l'importance de la nature et apprendre à la respecter. L'équipe est composée de chercheurs scientifiques de renommée mondiale, de spécialistes des collections, de spécialistes de l'éducation et du multimédia, ainsi que d'innovateurs. Je suis convaincu que Mme LaRocque continuera de puiser dans son expertise, son savoir et ses idées novatrices pour assumer un leadership dynamique et avant-gardiste. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Au nom du personnel et des bénévoles du Musée canadien de la nature, je félicite Judith LaRocque, qui a vu son mandat à la présidence du conseil d'administration renouvelé, et je la remercie d'avoir accepté d'effectuer un autre mandat. L'expérience acquise par Judith à la direction, au leadership et à la gouvernance d'un conseil d'administration à titre de présidente est un atout précieux pour le Musée. En ma qualité de présidente-directrice générale, je me réjouis à la perspective de poursuivre nos travaux et de la soutenir dans son rôle de présidente du conseil d'administration. »

− Mme Meg Beckel, présidente-directrice générale, Musée canadien de la nature

Les faits en bref

Le conseil d'administration du Musée canadien de la nature est composé d'un président, d'un vice-président et d'au plus neuf autres administrateurs nommés par le ministre avec l'agrément du gouverneur en conseil.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidats compétents qui sont représentatifs de la diversité canadienne.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

Liens connexes

Musée canadien de la nature

SOURCE Patrimoine canadien