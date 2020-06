Le ministre Guilbeault annonce de nouvelles nominations au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada

Le gouvernement du Canada annonce la nomination de Sandra Mason et Bill Tam à titre de membres à temps partiel du conseil d'administration de CBC/Radio-Canada

OTTAWA, le 4 juin 2020 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sandra Mason et de Bill Tam à titre de membres à temps partiel du conseil d'administration de CBC/Radio-Canada. Ils ont tous deux un mandat de cinq ans.

Sandra Mason, de Toronto, est comptable professionnelle agréée (CPA, CA) et diplômée de l'Université Dalhousie. Mme Mason est une professionnelle de la finance chevronnée qui a un profond respect pour le journalisme canadien. Lorsqu'elle était directrice du conseil d'administration et présidente du comité de vérification de La Presse canadienne, elle a supervisé la fusion des régimes de retraite de La Presse canadienne et du Collège des arts appliqués et de technologie. Elle a également occupé le poste de présidente du conseil d'administration et de trésorière des Femmes en communications et technologie, une organisation nationale bilingue qui se consacre à la promotion des femmes. Elle a également été directrice financière du Globe and Mail de 2008 à 2015, un poste central de direction à une époque de concurrence et de changements technologiques sans précédent dans l'industrie canadienne des médias.

Bill Tam, de Vancouver, est l'un des principaux chefs de file du secteur technologique de la Colombie-Britannique. Entrepreneur de longue date, M. Tam a été actif dans le domaine de la technologie et des entreprises en démarrage en tant que fondateur, cadre, investisseur, conseiller et membre de conseil d'administration au cours des 20 dernières années. Il s'efforce de promouvoir l'esprit d'entreprise et d'accroître les possibilités économiques tout en forgeant des partenariats entre les entreprises, le gouvernement et les établissements d'enseignement supérieur afin de les amener à adopter de nouvelles approches pour une croissance accélérée et inclusive. Il a démarré le plus grand accélérateur d'entreprises technologiques de la Colombie-Britannique, le BC Tech Innovation Hub, et a dirigé la création de The Cube, un accélérateur axé sur les jeunes entreprises émergentes dans le domaine de la réalité augmentée, mixte et virtuelle. M. Tam siège au conseil des gouverneurs de l'Université d'art et de design Emily-Carr ainsi qu'au comité d'innovation de la Fondation Rideau Hall. Il est également conseiller industriel auprès de l'Université de la Colombie-Britannique, de l'Université Simon Fraser et de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique. M. Tam est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Ivey Business School de l'Université Western et d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université McGill. En 2018, l'Université de la Colombie-Britannique lui a décerné la médaille de distinction du doyen des sciences appliquées pour sa contribution à la communauté de l'ingénierie et de la technologie.

Ces nominations ont été guidées par le travail du comité consultatif indépendant des nominations au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada créé en 2017. Le ministre Guilbeault apprécie au plus haut point le travail de ce comité.

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. CBC/Radio-Canada a pour mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir; de contribuer au partage d'une conscience et d'une identité nationales; de traduire la diversité régionale et culturelle du Canada; d'offrir, d'un point de vue canadien, de l'information et une analyse locales, nationales et internationales; et de contribuer au développement du talent et de la culture au Canada. Pour réaliser ce mandat, CBC/Radio-Canada produit, acquiert et distribue une programmation canadienne en français, en anglais et en huit langues autochtones, et distribue une sélection d'émissions dans le monde.

Citations

« Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer la nomination de Sandra Mason et de Bill Tam à titre de membres à temps partiel du conseil d'administration de CBC/Radio-Canada, dans les postes qu'occupaient précédemment Edward Boyd et Harley Finkelstein. Ces nouvelles nominations sont le résultat direct d'une approche rigoureuse qui soutient un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Sandra et Bill sont des personnes hautement qualifiées qui apporteront certainement une contribution remarquable à notre radiodiffuseur public national. Je tiens également à remercier les membres sortants, Edward et Harley, d'avoir siégé au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada et d'avoir consacré tout ce temps et cette énergie à fournir des conseils de la plus haute qualité et à contribuer au leadership de notre radiodiffuseur national. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le conseil d'administration de CBC/Radio-Canada est composé de 12 administrateurs, dont un président et un président-directeur général, qui sont nommés par le gouverneur en conseil et dont le mandat ne dépasse pas cinq ans.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidats compétents qui sont représentatifs de la diversité canadienne.

Le comité consultatif indépendant des nominations au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada est un organisme non partisan composé de neuf experts régionaux en matière de radiodiffusion, de technologie numérique et de culture. Il mène à bien des processus de sélection ouverts, transparents, indépendants et fondés sur le mérite pour les postes de président, de président du conseil d'administration et de directeur, afin de recommander des candidats qualifiés en vue d'une nomination au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada par le gouverneur en conseil.

Le comité consultatif indépendant a utilisé des critères de mérite publiés pour identifier des Canadiens et des Canadiennes en mesure d'apporter une contribution importante au travail du conseil d'administration de CBC/Radio-Canada.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

En tant que société d'État du portefeuille de Patrimoine canadien, CBC/Radio-Canada est un organisme gouvernemental indépendant et est responsable de ses activités quotidiennes.

Liens connexes

CBC/Radio-Canada

SOURCE Patrimoine canadien