Le ministre Garneau annonce un investissement du gouvernement à l'appui des travailleurs de l'acier du Québec et de l'Ontario

Le gouvernement du Canada tient son engagement de protéger les travailleurs canadiens de l'acier et les intérêts du pays

MARIEVILLE, QC, le 21 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada se porte à la défense des travailleurs du secteur de l'acier et de l'aluminium, de leurs familles et de leurs communautés. Il concrétise ainsi son engagement de soutenir le secteur de la fabrication de l'acier et ses travailleurs.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a visité, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, l'usine de Heico Canada située à Marieville (Québec) afin d'annoncer un nouvel investissement majeur dans cet établissement.

Le gouvernement investit, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, une somme de 18 millions de dollars dans un projet de 50,7 millions de dollars qui mènera à la création de 86 emplois et au maintien de 1 308 autres dans les usines de Heico à Marieville (Québec), à L'Orignal (Ontario) et à Ingersoll (Ontario).

Le projet permettra à Heico Canada de diversifier sa gamme de produits et d'offrir sur le marché un éventail de produits de fil et de fil machine à valeur ajoutée et de qualité supérieure, ainsi que de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Canada investit dans des producteurs de calibre mondial du secteur canadien de l'acier et de l'aluminium, comme EVRAZ (anglais), Algoma Steel Inc. (anglais), ArcelorMittal , Elysis (une coentreprise créée par Alcoa Corporation et Rio Tinto Aluminum), Alcoa , Aluminerie Alouette, Nova Tube inc., Gerdau (anglais), Tenaris Algoma Tubes (anglais) et Stelco (anglais). Ces investissements visent à faire en sorte que ces entreprises continuent de fournir de bons emplois à des milliers de Canadiens de la classe moyenne et d'apporter une importante contribution à notre économie ainsi qu'aux chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier.

« Nous sommes déterminés à appuyer les travailleurs canadiens de l'acier et les produits innovateurs de calibre mondial qu'ils fabriquent. L'investissement de notre gouvernement dans Heico Canada se traduira par une compétitivité accrue du secteur de l'acier pour des années à venir, permettra au pays de conserver sa place sur le marché international et fera en sorte que des emplois soient disponibles pour les Canadiens de la classe moyenne ici au Québec. »

- Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau

« Notre gouvernement continue d'appuyer les fabricants canadiens de produits d'acier alors qu'ils innovent pour répondre à la demande d'un marché mondial concurrentiel. Le projet de Heico Canada entraînera d'importantes mises à niveau d'usines d'acier au Québec et en Ontario, tout en contribuant au maintien de bons emplois sur lesquels les familles de la classe moyenne canadienne peuvent compter. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le soutien du gouvernement nous permettra, à Heico Canada, d'acquérir et d'installer du nouveau matériel en vue d'élargir notre portefeuille de produits et d'améliorer nos capacités de production tout en réduisant considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Cet investissement contribuera à faire en sorte que Marieville, L'Orignal et Ingersoll demeurent des centres de production d'acier au Canada, et ce, pour des années à venir. »

- Le directeur financier de Heico Canada Holding Company, Will Trower

Heico Canada Holding Company fabrique des produits de fil et de fil machine utilisés notamment dans les secteurs canadiens de l'automobile, de l'énergie, de l'agriculture, de la construction et des télécommunications.

En 2018, l'industrie canadienne de l'acier employait plus de 23 000 Canadiens, et elle a contribué pour 4,3 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada . Elle joue un rôle essentiel pour ce qui est de l'approvisionnement dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, de l'automobile et de la construction.

. Elle joue un rôle essentiel pour ce qui est de l'approvisionnement dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, de l'automobile et de la construction. Cet investissement est effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation , un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant le développement des entreprises de même que la recherche-développement qui accélèrent le transfert de technologies ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs, et qui facilitent la croissance d'entreprises novatrices.

, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant le développement des entreprises de même que la recherche-développement qui accélèrent le transfert de technologies ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs, et qui facilitent la croissance d'entreprises novatrices. Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

