Le ministre des Finances consulte les économistes universitaires

QUÉBEC, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la relance économique post-COVID, le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, lance un nouvel appel à la communauté des économistes universitaires afin de recueillir des propositions en lien avec la saine gestion des finances publiques et le rôle que peut jouer la fiscalité dans l'atteinte des objectifs du gouvernement.

Cet appel de propositions porte sur deux thèmes :

les cibles ou règles budgétaires que le gouvernement devrait se donner dans le but d'assurer une saine gestion des finances publiques;

le rôle que peut jouer la fiscalité dans l'atteinte de deux objectifs gouvernementaux, soit l'accroissement du potentiel économique du Québec et la lutte contre les changements climatiques.

Cette invitation a été lancée à l'ensemble des départements de sciences économiques des universités québécoises de même qu'à des groupes de recherche. Le ministre des Finances encourage également la participation d'économistes travaillant dans des universités à l'extérieur du Québec.

Les économistes universitaires intéressés sont priés de transmettre leurs soumissions au ministère des Finances d'ici le 20 août 2021. Les résultats de recherche seront attendus au plus tard le 26 novembre 2021. Tous les détails de cette consultation sont disponibles au www.finances.gouv.qc.ca.

Citation :

« La pandémie a eu des impacts importants sur l'économie et les finances publiques du Québec. C'est dans cet esprit que j'interpelle la communauté économique universitaire, dont l'expertise, le dynamisme et la créativité pourront aider le Québec à sortir plus fort de cette épreuve. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

SOURCE Cabinet du ministre des Finances