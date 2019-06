Le ministre de la Justice et procureur général du Canada doit rencontrer le procureur général des États-Unis à Washington, D.C.

WASHINGTON, D.C., le 25 juin 2019 /CNW/ - Les Canadiens et les Américains ont en commun les valeurs d'une société juste et équitable. Le maintien d'une collaboration, d'une conversation productive et d'un partenariat entre le Canada et les États-Unis sur les questions en matière de justice demeurent une priorité pour le gouvernement du Canada.

Demain, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, rencontrera William Barr, procureur général des États-Unis. Cette rencontre fait suite à l'appel de présentation que le ministre Lametti a fait au procureur général Barr le 25 avril. Ils discuteront d'un vaste éventail de questions, dont le blanchiment d'argent, les données et la confidentialité, les crimes commis à l'endroit des aînés, de même que de la rencontre à venir des ministres du Quintet et de la réunion ministérielle des cinq pays.

Dans le cadre des travaux du gouvernement du Canada visant à moderniser les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, le ministre Lametti discutera avec des experts américains de questions liées à la réforme de la protection des renseignements personnels. Il rencontrera également des universitaires pour discuter des tendances actuelles concernant la politique Canada-É.-U.

« Le Canada et les États-Unis sont deux pays unis par les valeurs sociétales fondamentales de la justice, de la primauté du droit et des systèmes démocratiques. Je me réjouis à l'idée de rencontrer demain mon homologue, William Barr, procureur général des États-Unis, et de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour promouvoir nos intérêts mutuels. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

William Barr a été confirmé comme 85 e procureur général des États-Unis le 14 février 2019.

a été confirmé comme 85 procureur général des États-Unis le 14 février 2019. William Barr a également été procureur général des États-Unis sous la présidence de George H.W. Bush .

a également été procureur général des États-Unis sous la présidence de . La rencontre de demain est la quatrième rencontre bilatérale entre les procureurs généraux du Canada et des États-Unis depuis novembre 2015.

