Le ministre Christian Dubé souligne l'apport des professionnels de laboratoire à la lutte contre la pandémie

QUÉBEC, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine nationale du laboratoire médical, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tient à souligner l'apport exceptionnel des professionnels des laboratoires médicaux dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, plus de huit millions de tests de dépistage de la COVID-19 ont été réalisés à travers le Québec. C'est grâce à l'ardeur au travail et à la rigueur des professionnels de laboratoire médical que le déploiement rapide et efficace de l'analyse de la COVID-19 a été rendu possible sur l'ensemble du territoire québécois. Leur professionnalisme et leur dévouement a ainsi permis au Québec de développer une offre de services impressionnante autant en termes de volume que de qualité.

La Semaine nationale du laboratoire médicale se déroule cette année du 11 au 17 avril. Elle vise à promouvoir la connaissance et la compréhension du public envers le rôle des professionnels des laboratoires médicaux au sein du système de soins de santé. Elle permet également d'accroître la sensibilisation à leur rôle dans les soins de santé.

Citation :

« Les professionnels sont la force vive des laboratoires de biologie médicale. Je tiens personnellement, et au nom du gouvernement, à les remercier pour leur travail acharné 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à tout moment de l'année. Leur apport est d'une importance cruciale pour la santé de tous les Québécois et Québécoises en tout temps, mais plus que jamais en cette période difficile que nous traversons. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux