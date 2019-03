Le ministre Blair renforce la collaboration mutuelle sur les questions frontalières pendant son voyage aux États-Unis

OTTAWA, le 17 mars 2019 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, l'honorable Bill Blair, a conclu son séjour aux États-Unis. Il a discuté avec des membres du Congrès et des représentants du gouvernement de questions liées à la sécurité frontalière, dont celle de la modernisation de l'Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS), un objectif partagé.



Pendant qu'il était à New York, le ministre Blair a rencontré les représentants Hakeem Jeffries et Jerry Nadler ainsi que d'autres hauts fonctionnaires du bureau du gouverneur Andrew Cuomo pour discuter des possibilités de collaboration en vue de remédier à la migration irrégulière. Le ministre a aussi rencontré des agents du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et a entre autres eu droit à une visite de l'aéroport international John F. Kennedy, porte d'entrée en Amérique du Nord de nombreux demandeurs d'asile irréguliers qui se rendent par la suite au Canada.



Le Canada et les États-Unis ont la frontière la plus ouverte, la plus sécuritaire et la plus efficace du monde. Ils jouissent depuis fort longtemps d'une coopération mutuelle à l'égard de questions liées à l'intégrité de la frontière. Le ministre Blair a pu constater que les deux pays continuent de travailler ensemble pour affronter les problèmes de la migration mondiale grâce au partage de renseignements et de moyens technologiques.

Tout comme pendant sa visite à Washington la semaine précédente, le ministre, pendant ces nouvelles rencontres, a pu discuter de la modernisation de l'ETPS de manière à ce que les deux pays en tirent avantage.

Le ministre a remercié les autorités américaines de leur collaboration jusqu'à présent, notamment en ce qui a trait à l'analyse de données et à la lutte contre l'utilisation abusive des visas américains dans le but de présenter une demande d'asile. Ces efforts se sont traduits par une baisse du nombre de passages irréguliers à la frontière. Le ministre a aussi mentionné qu'il se réjouissait à la perspective de discuter des options pour améliorer l'ETPS.

« La collaboration avec nos partenaires américains continue d'être essentielle pour régler des questions concernant notre frontière commune, dont la migration irrégulière. Le Canada se félicite du partenariat qu'il continue de former avec ses voisins américains pour améliorer l'ETPS dans l'intérêt mutuel des deux pays. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé



En 2018, un nombre total de 19 419 demandeurs d'asile ont été interceptés par la GRC entre les points d'entrée, pour la plupart près de la frontière entre le Québec et l'État de New York .

. Du 1er janvier 2019 au 1er mars 2019, 1 696 personnes ont été interceptées par la GRC alors qu'elles franchissaient la frontière de façon irrégulière.

