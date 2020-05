Le ministre Bains annonce la création du Conseil sur la stratégie industrielle

OTTAWA, le 8 mai 2020 /CNW/ - Les travailleurs de plusieurs secteurs connaissent des difficultés financières et traversent une période d'incertitude au cours de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les travailleurs de ces industries pendant la lutte en cours contre la COVID-19. Tout comme le savoir-faire en sciences et en santé éclaire les décisions de santé publique, l'expertise tirée d'industries clés permet aux administrations d'agir pour stimuler l'innovation, l'inclusion économique et la croissance.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui la création du Conseil sur la stratégie industrielle, présidé par Monique Leroux, une femme d'affaires remarquable ayant mené une carrière distinguée dans le domaine de la finance. Le Conseil jouera un rôle consultatif. Il se penchera sur les incidences de la pandémie de COVID-19 sur les industries et aidera le gouvernement à faire le point sur les pressions qui touchent des secteurs en particulier. Le Conseil effectuera une concertation avec des chefs de file du milieu des affaires, tirant ainsi parti des partenariats solides déjà établis entre l'administration fédérale et l'industrie, y compris dans le cadre des tables sectorielles de stratégies économiques. L'objectif est d'appuyer les Canadiens et de soutenir les emplois.

Il s'agit d'une approche proactive et stratégique. Les membres du secteur privé auront l'occasion de fournir directement leur perspective à l'égard des défis qui se présentent devant les entreprises canadiennes.

Citations

« Le Conseil sur la stratégie industrielle s'appuiera sur les assises solides déjà établies par les tables sectorielles de stratégies économiques. Le Conseil sera un forum au sein duquel les chefs de file de l'industrie pourront échanger au sujet des défis qui se présentent dans le contexte de la COVID-19. Monique Leroux a mené une carrière exceptionnelle en finances, et sa feuille de route impressionnante fait d'elle la femme d'affaires tout indiquée pour présider le Conseil. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Les tables de stratégies économiques s'inscrivent dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, qui vise à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer la classe moyenne en investissant dans des secteurs à forte croissance où le Canada possède un solide avantage concurrentiel à l'échelle mondiale.

possède un solide avantage concurrentiel à l'échelle mondiale. Les tables sont présidées par des chefs de file de l'industrie dans les secteurs clés suivants : la fabrication de pointe, l'agroalimentaire, les technologies propres, les industries numériques, les sciences biologiques et de la santé, les ressources de l'avenir et le tourisme. Compte tenu des pressions particulières associées à la pandémie, le gouvernement crée deux nouvelles tables, qui se pencheront sur les secteurs du commerce de détail et des transports.

Le Conseil sur la stratégie industrielle exercera un rôle consultatif et fournira des recommandations en matière de politiques économiques aux ministres fédéraux concernés. La composition du Conseil sera annoncée sous peu. Ce groupe sera complémentaire à la structure et aux orientations des tables sectorielles de stratégies économiques.

sur la stratégie industrielle exercera un rôle consultatif et fournira des recommandations en matière de politiques économiques aux ministres fédéraux concernés. La composition du Conseil sera annoncée sous peu. Ce groupe sera complémentaire à la structure et aux orientations des tables sectorielles de stratégies économiques. Au cours des 90 jours à venir, les membres du Conseil se réuniront régulièrement pour cerner et analyser les pressions sectorielles qui touchent l'ensemble des industries.

Liens connexes

Tables sectorielles de stratégies économiques

Maladie à coronavirus (COVID-19)

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada