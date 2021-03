Le ministre Alghabra annonce des nominations et des renouvellements de mandat dans le secteur des transports

OTTAWA, ON, le 2 mars 2021 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui les nominations et les renouvellements de mandat dans le secteur des transports. Les personnes nommées proviennent d'horizons différents, possèdent de l'expérience dans de nombreux domaines et sont des membres actifs de leur collectivité. Elles apportent à leurs postes dans le secteur des transports un large éventail de connaissances en matière de gouvernance d'entreprise et d'expertise à titre de cadres supérieurs.

Office des transports du Canada

Inge Marian Green (Orléans, Ontario ) : inscrite sur la liste de candidats pouvant être nommés membres temporaires pour une période de huit ans;

(Orléans, ) : inscrite sur la liste de candidats pouvant être nommés membres temporaires pour une période de huit ans; Toby Charles Douglas Lennox ( Toronto, Ontario ) : inscrit sur la liste de candidats pouvant être nommés membres temporaires pour une période de huit ans.

Marine Atlantique S.C.C.

Craig Priddle ( Corner Brook , Terre-Neuve et Labrador ) : mandat renouvelé à titre d'administrateur pour une période de quatre ans;

( , Terre-Neuve et ) : mandat renouvelé à titre d'administrateur pour une période de quatre ans; Ann-Margret White ( St. John's , Terre-Neuve et Labrador ) : mandat renouvelé à titre d'administratrice pour une période de quatre ans;

( , Terre-Neuve et ) : mandat renouvelé à titre d'administratrice pour une période de quatre ans; Owen Fitzgerald ( Sydney , Nouvelle-Écosse) : mandat renouvelé à titre d'administrateur pour une période de quatre ans.

Administration portuaire de Nanaimo

Shiva Dean ( St. Albert, Alberta ) : nommé administrateur représentant les utilisateurs pour une période de trois ans;

) : nommé administrateur représentant les utilisateurs pour une période de trois ans; Charanjit Manhas ( Nanaimo , Colombie-Britannique) : nommé administrateur désigné par le gouvernement fédéral pour une période de trois ans.

Administration portuaire d'Halifax

Carol Anne Miller ( Halifax , Nouvelle-Écosse) : mandat renouvelé à titre d'administratrice représentant les utilisateurs pour une période de trois ans;

( , Nouvelle-Écosse) : mandat renouvelé à titre d'administratrice représentant les utilisateurs pour une période de trois ans; Deanna Loren Furlotte ( Halifax , Nouvelle-Écosse) : nommée administratrice représentant les utilisateurs pour une période de trois ans.

Ces personnes ont été nommées selon le processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite que le gouvernement du Canada a mis en place pour les nominations par le gouverneur en conseil. Ce processus vise la parité homme-femme et cherche à tenir compte de la diversité du Canada.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer que ces Canadiens hautement qualifiés ont accepté d'assumer ces fonctions au sein du secteur des transports. Leurs nominations garantiront le maintien d'une gouvernance adéquate. »

L'honorable Omar Alghabra,

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment :

8 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



17 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

Liens connexes

Décret en conseil - Inge Marian Green

Décret en conseil - Toby Charles Douglas Lennox

Décret en conseil - Craig Priddle

Décret en conseil - Ann-Margret White

Décret en conseil - Owen Fitzgerald

Décret en conseil - Shiva Dean

Décret en conseil - Charanjit Manhas

Décret en conseil - Carol Anne Miller

Décret en conseil - Deanna Loren Furlotte

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , de Facebook , de YouTube et d' Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué peut être fourni en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada