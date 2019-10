Le Mazda CX-9 2020, tout sauf ordinaire, bénéficie d'améliorations inspirantes et élégantes

DE NOUVEAUX SIÈGES CAPITAINES DANS LA DEUXIÈME RANGÉE REHAUSSENT L'EXPÉRIENCE DU MAZDA CX-9

Le Mazda CX-9 2020 sera en mis en vente à l'automne 2019 avec un PDSF 1 de 39 900 $.

Une nouvelle aide à la traction hors route et l'augmentation du couple maximal du moteur turbocompressé font partie des nombreuses améliorations en matière de performance.

RICHMOND HILL, ON, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Prenez les commandes de votre aventure dans le Mazda CX-9 2020 perfectionné avec élégance. Le VUS multisegment de taille intermédiaire phare de la marque bénéficie de nombreuses mises à jour qui visent à rehausser l'expérience de propriété automobile de premier ordre propre à Mazda. L'intérieur bien équipé confère une sensation de luxe à chacune des trois rangées, créant un sentiment de raffinement pour tous les occupants. Les nouveaux sièges capitaines donnent aux passagers une impression de luxe digne de la première classe. Le hayon à commande électrique mains libres, qui offre raffinement et facilité d'utilisation pendant le chargement, constitue une autre nouvelle caractéristique proéminente des versions CX-9 GT et Signature.

La performance du CX-9 2020 a également été rehaussée. Le moteur turbocompressé SKYACTIV-G 2.5T offert sur tous les modèles du CX-9 fournit maintenant un robuste 320 lb-pi de couple avec de l'essence à indice d'octane de 93 (par rapport à 310 lb-pi de couple avec de l'essence à indice d'octane de 87), soit une augmentation de 10 lb-pi de couple par rapport à l'année modèle précédente. Le moteur turbocompressé offre une puissance de 250 ch et est propulsé au moyen d'essence à indice d'octane de 93 (227 ch avec de l'essence à indice d'octane de 87), et il est jumelé à la boîte automatique à six rapports à passage rapide SKYACTIV-Drive. L'option de traction intégrale prédictive i-Activ de Mazda est de série sur toutes les versions du CX-9 2020.

Le CX-9 2020 est le premier véhicule de Mazda doté d'une toute nouvelle fonction d'aide à la traction hors route. Remplaçant le bouton de commande de traction, cette fonction est utile au conducteur lorsqu'il s'aventure sur un terrain inégal. Lorsque les pneus diagonaux perdent de l'adhérence, l'aide à la traction hors route cesse de réduire le couple du moteur et augmente la force de freinage sur les pneus sans adhérence. La puissance est alors transférée aux pneus qui sont encore au sol pour permettre au véhicule de retrouver une adhérence et de poursuivre sa route. Le contrôle de vecteur Plus de la force G, aussi offert de série en 2020, améliore davantage la réponse de la direction pour aider le conducteur et tous les occupants à profiter d'une expérience de conduite exceptionnelle, toute en douceur.

Le Mazda CX-9 GS 2020 continue d'accroître sa valeur haut de gamme grâce à des caractéristiques de série comme les sièges avant chauffants en tissu, un siège du conducteur avec support lombaire à commande électrique, des roues gris métallique en alliage d'aluminium de 18 po, des essuie-glace avec détecteur de pluie, des rétroviseurs extérieurs chauffants, des phares automatiques (marche/arrêt) et le système de commande des feux de route. La gamme complète des technologies de sécurité i-Activsense de Mazda est également de série. Elle comprend le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage en ville avec détection de piétons (caméra de détection avant), le système intelligent d'aide au freinage en ville avec avertissement de collision, l'avertisseur de changement de file avec le système d'aide au suivi de voie et le système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale à l'arrière. Parmi les autres fonctions de série, mentionnons un écran d'infodivertissement Mazda ConnectTM de sept pouces, CarPlayTM d'Apple et Android AutoTM, des phares et feux arrière à DEL, des vitres électriques avant et arrière monotouche, une vitre arrière teintée, une climatisation automatique à trois zones, des commandes Bluetooth d'appel mains libres et de jumelage audio, une caméra de recul, l'accès sans clé et le démarrage à bouton-poussoir.

Le passage vers le modèle CX-9 GS-L se traduit par l'ajout de roues en alliage de 20 pouces, de dégivreur d'essuie-glace, d'un volant chauffant, de sièges avec bordures en cuir, de sièges de la rangée centrale chauffés (extérieur seulement), de sièges passagers électriques munis de réglages, d'un toit ouvrant vitré à commande électrique, d'un hayon à commande électrique avec ajustement de la hauteur et d'un accoudoir central dans la deuxième rangée comprenant de l'espace de rangement, des porte-gobelets et deux ports d'alimentation USB. Le CX-9 GS-L est le premier véhicule de Mazda à offrir le tout nouvel écran tactile en couleurs de neuf pouces. Les nouveautés de 2020 comprennent le système de télédéverrouillage sans clé intelligent (télédéverrouillage et démarrage), une conception de télécommande de nouvelle génération, ainsi que la capacité de rabattre et de coulisser les sièges de la rangée centrale au moyen d'une commande électrique.

L'ensemble de sièges capitaines offerts en option du CX-9 GS-L comporte des sièges capitaines pour la deuxième rangée et des sièges chauffants.

Le Mazda CX-9 GT ajoute à ces caractéristiques le nouveau hayon à commande électrique mains libres mentionné précédemment, un port d'alimentation USB dans la troisième rangée et un écran de visualisation de 360°. Ces nouvelles fonctionnalités s'ajoutent aux éléments de série du CX-9 GT de Mazda comme l'affichage de conduite active avec la reconnaissance des panneaux de signalisation, les sièges avant ventilés, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriques, le système d'éclairage avant adaptatif, des touches de chrome à l'extérieur, l'éclairage à DEL de la console supérieure et des capteurs de stationnement avant et arrière.

Une nouvelle option pour les modèles CX-9 GS-L et GT est les sièges capitaines chauffants de la rangée centrale, dont les commandes de chauffage sont situées au dos de la console centrale avant pour un accès facile. Cette configuration procure des accoudoirs aux occupants de la rangée centrale et amplement d'espace pour profiter du trajet. Les deux ports d'alimentation USB et les porte-gobelets sont intégrés au dos de la console centrale avant. Cet aménagement permet aux occupants de la rangée centrale d'accéder facilement à ces fonctions, tout en offrant un passage aisé vers la troisième rangée.

Le Mazda CX-9 Signature représente le modèle phare de la série. Ses caractéristiques exceptionnelles ne font aucun compromis, offrant une commodité, tout en contribuant à créer une ambiance agréable et inspirante pour tous les occupants. Les nouveaux sièges capitaines chauffants sont de série sur cette version haut de gamme. Cette version est rehaussée d'une élégante console centrale, semblable à celle de la première rangée, offrant un espace de rangement supplémentaire et un accès pratique aux deux ports d'alimentation USB et aux porte-gobelets. Les amateurs de cette version ont maintenant le choix entre des surfaces en cuir Nappa de couleur châtaigne foncé ou blanc arctique qui s'agencent au décor intérieur Santos en palissandre. Un nouveau fini plus foncé pour les roues représente une caractéristique unique du CX-9 Signature, aidant cette prestigieuse version haut de gamme à se démarquer. Le CX-9 Signature est maintenant offert en rouge cristal vibrant, la couleur extérieure lustrée haut de gamme de la marque. Il présente d'autres caractéristiques exceptionnelles comme un rétroviseur sans cadre avec atténuation automatique et système de télécommande sans fil Homelink®, un volant gainé de cuir cousu à la main avec surpiqûre chidori, un éclairage d'appoint de calandre à DEL et un éclairage intérieur supplémentaire autour du levier de vitesse.

PDSF1 DES MAZDA CX-9 2020 :

VERSIONS PDSF CX-9 GS 39 900 $ CX-9 GS-L 43 300 $ • Ensemble de sièges capitaines 300 $ CX-9 GT 48 500 $ • Ensemble de sièges capitaines 300 $ CX-9 Signature 51 500 $

OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Rouge cristal vibrant métallique 450 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Blanc neige nacré 200 $

____________ 1Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 895 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel

