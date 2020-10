Le MANOIR HOVEY récompensé par Condé Nast Traveler 2020 "2e meilleur hôtel au Canada"

Les meilleurs hôtels, stations balnéaires, pays, villes, îles, stations thermales, trains, compagnies aériennes, aéroports et croisières du monde, classés par les voyageurs

www.manoirhovey.com

NORTH HATLEY, QC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Condé Nast Traveler a annoncé aujourd'hui les résultats de son concours annuel et le MANOIR HOVEY a été reconnu comme étant le 2e meilleur hôtel au CANADA.

Plus de 715 000 lecteurs de Condé Nast Traveler ont soumis un nombre impressionnant de réponses évaluant leurs expériences de voyage à travers le monde.

"Les résultats de l'enquête de cette année, menée au début de la pandémie COVID-19, témoignent de l'impact important qu'une expérience de voyage peut avoir sur quelqu'un", a déclaré Jesse Ashlock, rédacteur en chef du Condé Nast Traveler américain. "Les gagnants représentent les meilleurs des meilleurs pour nos lecteurs et sont une source d'inspiration lors de la planification de voyages et pour toutes les aventures que nous avons hâte de vivre".

Cette année, le Manoir Hovey a été nommé 2e meilleur hôtel de villégiature au Canada et 17e meilleur hôtel au monde par "Travel + Leisure 2020 World's Best Awards", dans le 1% des meilleurs hôtels au monde dans la catégorie "Best Romance, Canada" par TripAdvisor 2020 Travelers' Choice Best of the Best Awards et maintenant 2e hôtel au Canada par Condé Nast Traveler 2020 Readers' Choice Awards.

"Cette merveilleuse reconnaissance par les lecteurs sophistiqués de Condé Nast Traveler nous indique que les voyageurs continuent à rechercher des expériences qui ont du charme, qui sont authentiques, uniques et qui transmettent un sentiment d'appartenance à un lieu - ce que nous nous efforçons d'offrir à nos hôtes tous les jours", déclare Jason Stafford, directeur général du Manoir Hovey.

Les Readers' Choice Awards sont la plus ancienne et la plus prestigieuse reconnaissance de l'excellence dans le secteur du voyage. La liste complète des gagnants est publiée sur le site web de Condé Nast Traveler à l'adresse www.cntraveler.com/rca et célébrée dans le numéro de novembre des éditions imprimées américaine et britannique de Condé Nast Traveler.

