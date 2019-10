Le magazine Inc. a inscrit le nom de la fondatrice de TEACH-NOW, Dr Emily Feistritzer, à son palmarès des dix plus importantes pionnières

La fondatrice de 78 ans de l'entreprise de formation des enseignants figure également sur la liste des 100 plus importants entrepreneurs selon Fast Company

NEW YORK, 3 octobre 2019 /PRNewswire/ -- TEACH-NOW, qui a remis en question le modèle traditionnel de formation des enseignants il y a huit ans grâce à une combinaison novatrice d'enseignement en ligne et en classe, a annoncé aujourd'hui que sa fondatrice, Dr Emily Feistritzer, avait été saluée dans le numéro d'octobre 2019 du magazine Inc. comme l'une des dix plus importantes pionnières du domaine de l'entrepreneuriat dans la liste Female Founders 100 2019 établie par le magazine.

Le magazine Inc. explique : « L'ancienne religieuse de 78 ans, Emily Feistritzer, a appris il y a longtemps qu'elle n'aimait pas les méthodes d'enseignement traditionnelles. C'est pourquoi, en 2011, elle a fondé TEACH-NOW pour former et certifier les enseignants en ligne. Offrant maintenant des programmes de maîtrise dans des disciplines en forte croissance comme l'éducation à la petite enfance et l'éducation spécialisée, TEACH-NOW a aidé 4 000 futurs enseignants dans 125 pays. "Je dois tout à ma mère", affirme Mme Feistritzer. "Elle était enseignante." »

Plus tôt cette année, Fast Company a inscrit le nom du Dr Feistritzer dans son classement 2019 100 Most Creative People in Business.

Selon Fast Company, « l'experte en éducation, Emily Feistritzer, étudie depuis plus de 40 ans la meilleure façon de préparer les enseignants, ce qui l'a amenée à témoigner devant le Congrès américain et les assemblées législatives des États, à faire des présentations aux membres des administrations présidentielles et, maintenant, à promouvoir l'accès à l'éducation. »

Le Dr Feistritzer a fait de TEACH-NOW l'un des programmes de formation à l'enseignement qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis. L'approche unique de sa plateforme d'apprentissage sur mesure en matière de préparation des enseignants ouvre la voie aux diplômés universitaires, aux anciens combattants et aux autres personnes qui changent de carrière pour obtenir l'autorisation d'enseigner aux États-Unis et à l'étranger. Le succès de la plateforme a mené à la création de la TEACH-NOW Graduate School of Education (école supérieure d'éducation TEACH-NOW), qui permet aux candidats d'obtenir une maîtrise en éducation ainsi qu'une licence en enseignement reconnue dans le monde entier.

À PROPOS DE TEACH-NOW

Fondée en 2011, la TEACH-NOW Graduate School of Education est un programme coopératif de formation des enseignants axé sur les activités et la technologie ainsi qu'un établissement reconnu qui décerne des diplômes et dont la mission est d'habiliter les enseignants de demain à former les étudiants de demain dans le monde de demain. TEACH-NOW offre un programme de certification des enseignants de deuxième cycle de 9 mois et des programmes de maîtrise en éducation de 12 mois axés sur la mondialisation de l'éducation, la recherche en éducation, l'éducation de la petite enfance, l'éducation spécialisée ou l'enseignement aux apprenants multilingues - et offrira bientôt des programmes en matière de leadership pédagogique et de technologies éducatives. Près de 4 000 étudiants de 125 pays sont inscrits à TEACH-NOW. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://teach-now.edu/.

