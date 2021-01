Le magasin IKEA de Winnipeg rouvre ses portes avec une capacité limitée

La santé et la sécurité demeurent la grande priorité du détaillant. C'est pourquoi il a mis en place des mesures plus efficaces pour assurer la sécurité de ses clients.

WINNIPEG, MB, le 23 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a le plaisir de rouvrir ses portes à ses clients de Winnipeg. Conformément aux nouveaux règlements du Manitoba, le détaillant rouvre donc ses portes avec une capacité limitée à 250 visiteurs. Le restaurant IKEA et le bistro demeureront cependant fermés.

Tout au long de la pandémie de COVID-19, IKEA a mis en place des mesures préventives améliorées qui visent à assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses collaborateurs entre ses murs. Au nombre de ces mesures figurent notamment l'adoption de directives strictes en matière de distanciation physique, la limitation de l'achalandage dans tous ses magasins, le nettoyage et la désinfection rigoureux de ses établissements, l'application de pratiques d'hygiène préventive, l'imposition du port du masque obligatoire à tous ses collaborateurs et clients et, enfin, l'installation d'écrans de séparation autour des points de service à la clientèle.

« Notre grande priorité est encore et toujours la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients et de nos communautés, rappelle à cet effet Jennifer Allen, cheffe de marché, IKEA Winnipeg. C'est pourquoi nous rouvrons le magasin IKEA de Winnipeg avec une capacité très limitée. Nous encourageons tous les clients qui peuvent le faire à continuer de magasiner en ligne sur fr.IKEA.ca ou à recourir à notre service Cliquer + Ramasser en bordure du magasin ou encore à notre service de livraison sans contact. »

Durant ces premières semaines, IKEA demande à ses clients de tenir compte de la limite de capacité de son magasin de Winnipeg avant de s'y présenter. Ainsi, les clients devraient au préalable savoir ce qu'ils veulent acheter, vérifier sur fr.IKEA.ca s'il reste assez d'unités en magasin, envisager de se présenter durant les heures creuses, remettre leur achat à plus tard si c'est possible ou se présenter en groupes de deux maximum. Si possible, les clients doivent aussi envisager de magasiner en ligne sur fr.IKEA.ca ou de recourir au service Cliquer + Ramasser en bordure du magasin ou encore au service de livraison à domicile. Veuillez noter que les clients qui décident de magasiner sur place pourraient devoir attendre pour entrer et devront respecter la distanciation physique dans la file d'attente. De plus, tous les clients entrant dans le magasin doivent obligatoirement porter un couvre-visage qui couvre le nez et la bouche. IKEA encourage également les clients à profiter de sa politique de retour de 365 jours et à retourner les produits ultérieurement.

« Nous croyons que la santé et la sécurité sont la responsabilité de tous. Nous remercions nos clients pour leur effort en ce sens », dit Jennifer Allen, cheffe de marché, IKEA Winnipeg.

Le magasin IKEA de Winnipeg a interrompu ses services « payer et emporter » à la mi-novembre en raison de l'urgence sanitaire au Manitoba. Pour leur part, tous les magasins IKEA de l'Ontario et du Québec restent fermés temporairement à la clientèle. Pour obtenir les dernières mises à jour et des informations importantes sur les heures d'ouverture et les protocoles de santé et de sécurité, veuillez consulter fr.IKEA.ca/magasins.

À PROPOS DE IKEA CANADA

IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada.

