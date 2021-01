Le Médispa Victoria Park lance Emsculpt NEO au Canada

MONTREAL, le 8 janv. 2021 /CNW/ - Victoria Park Medispa, un pionnier de l'industrie de l'esthétique médicale au Canada, est heureux d'être le premier prestataire du laser révolutionnaire de BTL Aesthetics, l'Emsculpt NEO.

L'Emsculpt NEO s'appuie sur l'héritage de son prédécesseur, EMSCULPT, et est la première et la seule solution non invasive de remodelage corporel à combiner deux énergies, la radiofréquence (RF) et la technologie électromagnétique focalisée à haute intensité (HIFEM+). Cette combinaison simultanée d'énergie permet de construire des muscles à des intensités impossibles à atteindre lors d'un entraînement volontaire tout en brûlant les graisses de façon permanente.

L'abdomen est la première zone où les patients souhaitent éliminer la graisse et se muscler, surtout puisque de nombreux centres d'entraînement sont fermés. Des études cliniques ont démontré une réduction moyenne de 30 % de la graisse sous-cutanée et une augmentation de 25 % du volume musculaire avec Emsculpt NEO.

Non seulement la procédure Emsculpt NEO est approuvée par Santé Canada et la FDA, mais elle est également chouchoutée par des célébrités comme Jenny McCarthy, Carmen Electra, Molly Sims et bien d'autres encore !

"Nous cherchons toujours à apporter à nos clients les solutions les plus récentes et les plus éprouvées pour les aider à se sentir au mieux de leur forme", a déclaré Jeff Hart, associé directeur du Médispa Victoria Park. "Nous avons été heureux de travailler avec BTL au fil des ans et lorsque nous avons fait nos recherches sur Emsculpt NEO, nous savions que nous voulions le proposer à nos clients dès qu'il serait disponible au Canada".

"Victoria Park est un leader dans l'industrie du médispa depuis plus de 20 ans", a déclaré David Chmel, vice-président des opérations nord-américaines de BTL Aesthetics. "Nous avons été heureux de travailler avec eux dans leur mission de fournir un service et des solutions remarquables à leurs clients grâce à leurs cliniques de classe mondiale dirigées par des médecins spécialistes de haut niveau".

À propos du Médispa Victoria Park

Avec des cliniques à Westmount, Montréal, Ville du Mont-Royal, Montréal-East, Longueuil, Pointe-Claire, Laval, Gatineau, Ottawa et d'autres à venir, le Médispa Victoria Park est un pionnier dans l'introduction des meilleurs traitements pour le rajeunissement et le raffermissement de la peau, la réduction de l'acné et le remodelage du corps, tout cela dans les mains des professionnels les plus attentionnés, discrets et expérimentés de l'industrie. Nous proposons des traitements esthétiques injectables, notamment le Botox, Dysport, Juvederm, Restylane, Belotero et Radiesse, réalisés par des spécialistes dans leur domaine pour un résultat d'apparence naturelle. Les traitements de rajeunissement et d'amélioration de la peau comprennent Forever Young BBL, Ultherapy, Vbeam, l'épilation au laser, l'élimination des tatouages PicoWay, la microdermabrasion Bela, Emsella et les traitements laser fractionnés. Les traitements de modelage du corps et de raffermissement de la peau comprennent Emsculpt NEO, CoolSculpting et Exilis. Ils disposent également de leur propre centre de recherche avec à sa tête le Dr Andreas Nikolis, chirurgien plasticien de renommée internationale.

