Le logo de la vache bleue des PLC poursuit sa croissance fulgurante : Plus de 8 000 produits laitiers arboreront le logo emblématique d'ici le printemps 2020

À compter de ce printemps, Lactalis Canada imprimera le logo de la vache bleue sur les fromages de premier plan

OTTAWA, le 5 févr. 2020 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) se réjouissent de l'annonce que Lactalis Canada imprimera leur logo emblématique de la vache bleue sur les principaux produits fromagers faits avec du lait canadien. Le logo figurera sur les marques Cracker Barrel, Black Diamond, Cheestrings, aMOOza! et P'tit Québec, totalisant ainsi le nombre de produits laitiers qui afficheront le logo de la vache bleue à plus de 8 000.

« En tant que l'un des plus grands transformateurs laitiers au Canada, Lactalis Canada témoigne, en affichant le logo de la vache bleue, de sa confiance envers les producteurs laitiers canadiens et envers le lait de grande qualité qu'ils produisent quotidiennement », a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Cette annonce en dit long sur la foi que les transformateurs, les détaillants et les consommateurs ont dans nos producteurs et l'engagement de l'industrie envers une production socialement responsable ».

« Je suis ravi que notre entreprise poursuive sa collaboration avec les Producteurs laitiers du Canada », a déclaré Mark Taylor, président-directeur général de Lactalis Canada. « Ce logo représente notre engagement à l'égard de la durabilité de notre industrie et notre détermination à offrir aux consommateurs canadiens le meilleur lait et le meilleur fromage au pays ».

Inspiré par la pureté naturelle et simple du lait, le logo indique clairement aux consommateurs que le lait utilisé dans les produits laitiers qu'ils achètent a été produit avec soin par les éleveurs canadiens. En quelques années à peine après son lancement, la vache bleue est devenue l'une des marques les plus reconnues et les plus dignes de confiance au pays. Pas moins de 88 % des consommateurs canadiens reconnaissent le logo.

Le logo repose sur proActionMD, le solide programme d'assurance de la qualité de l'industrie, dans le cadre duquel les producteurs de lait canadiens appliquent les normes les plus élevées dans des domaines comme la salubrité des aliments, la durabilité et le bien-être animal.

« Les Canadiens veulent savoir ce qu'il y a dans les aliments qu'ils consomment et d'où ils viennent, et la vache bleue leur apporte cette certitude », a ajouté M. Lampron. « Le logo en dit long sur la fiabilité des producteurs laitiers canadiens et il est emblématique de l'engagement de l'industrie envers l'excellence dans la production de lait canadien de grande qualité ».

PROFIL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les éleveurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier. Il cherche également à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada (PLC)