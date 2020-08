Le joueur de la LNH Auston Matthews et CCM Hockey signent un accord de partenariat pluriannuel

Alliant sa passion pour le design et la technologie avec la culture d'innovation et d'artisanat de CCM, ils feront passer le jeu au niveau supérieur

MONTRÉAL, le 2 août 2020 /CNW Telbec/ - CCM Hockey, le chef de file en conception, fabrication et distribution d'équipement de hockey et d'accessoires connexes, est fier d'annoncer son partenariat avec l'un des joueurs les plus novateurs et en vogue de la LNH, Auston Matthews.

« Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat avec l'un des meilleurs, des plus audacieux et des plus uniques athlètes du milieu et de le voir rejoindre la famille CCM qui réunie les meilleurs joueurs de la LNH au monde », a déclaré Rick Blackshaw, président et chef de la direction de CCM Hockey. « Le moment ne pouvait être mieux choisi alors qu'on assiste enfin à la reprise du meilleur sport au monde. Auston est synonyme de performance, d'engagement et de style. Ensemble, nous serons des pionniers du changement », a ajouté M. Blackshaw.

« CCM a toujours été une compagnie que j'admire et je suis ravi à l'idée de m'associer avec eux », a affirmé Auston Matthews. « Leur dévouement à l'innovation et leur approche avant-gardiste avec leurs produits sont des éléments qui m'interpelle particulièrement. Je suis impatient de découvrir ce qu'ils proposeront pour la suite », déclare-t-il.

Dévouement à l'innovation, à la performance et au design

Avec son dévouement sans égal à l'innovation, à la performance et au design, l'équipe de recherche et développement de produits de CCM est composée de plus de 50 ingénieurs, designers industriels et spécialistes de la biomécanique qui sont fortement déterminés à découvrir comment obtenir le maximum de performance de leurs produits. « Nous entourer d'athlètes créatifs, performants et talentueux comme Auston, avec qui nous pouvons collaborer, nous facilite la tâche et nous sommes enthousiastes à l'idée que des joueurs de hockey de tous les niveaux puissent profiter de ce partenariat », a déclaré Jeff Dalzell, vice-président innovation et création de produits chez CCM Hockey.

À propos d'Auston Matthews

Depuis qu'il a été repêché au premier rang par les Maple Leafs de Toronto le 24 juin 2016, Auston Matthews est devenu l'un des meilleurs joueurs de la LNH. Matthews a commencé sa carrière dans la Ligue nationale avec une performance record en plaçant quatre rondelles derrière la ligne des buts à son premier match, le 12 octobre 2016, puis il est devenu l'un des 16 joueurs de la LNH à avoir marqué au moins 40 buts en tant que recrue, remportant le trophée Calder en 2017 en à titre de recrue de l'année de la LNH. Matthews a représenté les Maple Leafs au Match des Étoiles de la LNH durant quatre années consécutives et est le second meilleur marqueur de la LNH depuis son entrée dans la Ligue durant la saison 2016-2017.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un concepteur, un fabricant et un distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes. Depuis son siège social de Montréal, l'entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe. CCM Hockey fournit l'équipement à un plus grand nombre de joueurs professionnels que toute autre entreprise, notamment aux vedettes Connor McDavid, Matt Dumba, Sidney Crosby, Seth Jones, ainsi qu'à des joueuses importantes telles que Brianna Decker, Kendall Coyne-Schofield et Sarah Nurse. CCM Hockey est également le fournisseur officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey et de plusieurs équipes nationales et de la NCAA. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ccmhockey.com.

