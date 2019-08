Le Highland Village au Cap-Breton reçoit un appui du gouvernement fédéral

L'honorable Mark Eyking annonce un investissement dans la culture gaélique au Cap-Breton

IONA, NS, le 3 août 2019 /CNW/ - L'honorable Mark Eyking, député de Sydney-Victoria, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accorde 270 000 dollars au groupe Nova Scotia Highland Village Society pour son projet de développement du site Highland Village. Cette annonce a été faite au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ce montant, qui s'étalera sur deux ans (2020-2022), provient du Fonds du Canada pour les espaces culturels, géré par Patrimoine canadien. Les fonds serviront à construire un nouveau centre d'accueil pour les visiteurs; à transformer l'édifice qui abrite l'actuel centre d'accueil en centre de ressources culturelles; et à ajouter de nouveaux éléments sur leur site.

Citations

« L'histoire et le patrimoine nous permettent de mieux comprendre qui nous sommes en tant que Canadiens, en plus de faire connaitre notre culture et nos racines aux visiteurs étrangers. Je suis fier que notre gouvernement appuie le Nova Scotia Highland Village dans ses démarches, ainsi que de nombreux autres projets d'infrastructures culturelles et patrimoniales partout au pays. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le Highland Village est un bel exemple d'un travail communautaire visant à sauvegarder et à célébrer notre culture et notre patrimoine. Ce genre d'investissement appuie également la croissance économique des communautés rurales et favorisera, dans ce cas-ci l'accès et la conservation de la culture gaélique dans le Canada atlantique, tout en stimulant l'économie locale. »

-- L'honorable Mark Eyking, député de Sydney-Victoria

« Nous apprécions énormément l'investissement du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien en appui au projet de développement de notre site. Ce financement nous permettra d'améliorer l'expérience des visiteurs et l'interprétation de notre histoire grâce à des expositions interactives présentées à notre centre d'accueil. Nous pourrons également améliorer le soin accordé à nos collections d'artéfacts et augmenter leur accessibilité à notre nouveau centre de ressources culturelles. »

-- M. Murdock A. MacPherson, président, Nova Scotia Highland Village Society

Les faits en bref

Incorporée en 1959, la Nova Scotia Highland Village Society est un organisme à but non lucratif.

Le Highland Village est un musée d'histoire vivante en plein air, qui raconte l'histoire des Gaëls en Nouvelle-Écosse. Le site de 43 acres surplombe le lac Bras d'or à Iona, au cœur du Cap-Breton.

Le Highland Village a été géré par la Nova Scotia Highland Village Society jusqu'en 2000, puis par le Musée de la Nouvelle-Écosse, un réseau de 28 musées, bâtiments historiques, fermes et villages patrimoniaux situés dans différentes localités de la province.

Selon les Affaires gaéliques de la Nouvelle-Écosse, il y aurait environ 2 000 personnes en Nouvelle-Écosse qui parle le gaélique.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à l'amélioration des conditions matérielles favorisant la présentation d'expositions, la créativité artistique, ou la présentation des arts. Il vise également à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Liens connexes

Highland Village (en anglais seulement)

Fonds du Canada pour les espaces culturels

SOURCE Patrimoine canadien