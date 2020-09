Le GWM annonce un plan de déploiement global des camionnettes de la série P

Cette nouvelle gamme de produits représente une avancée majeure pour la marque automobile sur les marchés internationaux

BAODING, Chine, 17 sept. 2020 /CNW/ - GWM (601633.SS/02333.HK), un fabricant de VUS et de camionnettes de renommée mondiale, a annoncé le plan de déploiement mondial de sa camionnette de la série P. Cette série est le dernier ajout de GWM à sa gamme de produits. Elle a été élaborée sur la nouvelle plateforme P71 du constructeur automobile, un système de production entièrement conforme à une série de règlements sur la sécurité, qui respecte les normes mondiales en matière d'émissions et qui est conçue pour les marchés mondiaux conformément à la mission de créer des produits intelligents.

La série P est une gamme de camionnettes de prochaine génération qui intègrent des caractéristiques intelligentes et sécuritaires. Elle constitue la mise à jour la plus importante en 23 ans de ventes internationales. On s'attend à ce qu'elle aide GWM à améliorer sa compétitivité internationale et à pénétrer les principaux marchés de la camionnette. Le nom officiel de la gamme qui sera adopté sur les marchés étrangers sera annoncé ultérieurement.

« La camionnette est l'un des modèles les plus populaires sur les marchés mondiaux, car elle est largement utilisée, autant pour le travail que dans la vie de tous les jours. À une époque où les technologies émergentes refaçonnent le monde et où l'industrie automobile en est à une étape de transformation, nous croyons que la technologie intelligente, la connectivité et l'électrification sont les tendances imminentes en matière de développement pour le segment des camionnettes », a déclaré Tony Sun, directeur général adjoint de GWM International. « Au fil de l'évolution des nouvelles technologies, nous croyons que cette nouvelle gamme représente la façon dont nous repensons l'avenir du segment de la camionnette. »

Alors que la capacité de chargement de base du véhicule demeure la même, son rendement sera amélioré à divers égards, notamment en ce qui a trait aux caractéristiques de sécurité, à l'application des technologies intelligentes, à la capacité de rouler sur différents terrains, ainsi qu'au travail, aux déplacements et aux activités quotidiennes des conducteurs. On s'attend à ce que ces camionnettes réellement polyvalentes excellent dans quatre domaines : confort de conduite, expérience de conduite récréative, capacité de chargement et performance hors route. Les camionnettes à usages multiples de GWM intègrent une conception intelligente et sécuritaire à tous les aspects de l'expérience de conduite, offrant de nouvelles expériences à valeur ajoutée aux conducteurs.

La série P est le premier modèle développé sur la plus récente plateforme P71 équipée de nouvelles technologies. En s'appuyant sur sa technologie de pointe et sur ses capacités novatrices en recherche et développement sur les modèles de VUS, ainsi que sur ses 23 années d'expérience à l'échelle mondiale, GWM s'est engagé à créer une nouvelle gamme de camionnettes concurrentielles à l'échelle mondiale en appliquant pour la première fois aux camionnettes la technologie la plus récente des VUS haut de gamme.

La conception intelligente de la sécurité est au cœur des camionnettes de la série P et représente l'application des nouvelles technologies de GWM. Cette série de camionnettes est un prolongement de la catégorie actuelle de camionnettes qui fait l'objet d'importantes mises à jour technologiques. GWM s'attend à poursuivre son développement sur les marchés mondiaux en lançant cette série et à apporter une nouvelle expérience aux clients du monde entier.

Les technologies émergentes ouvrent la voie à la prochaine génération de camionnettes, alors que l'industrie automobile subit une transformation rapide. GWM cherche à diriger cette transformation en mettant l'accent sur la qualité de la fabrication et la technologie de pointe de l'industrie. Depuis l'annonce du passage d'une entreprise automobile basée en Chine à une entreprise mondiale de technologie de mobilité, GWM a investi dans la technologie intelligente, la connectivité et la technologie de conduite autonome, plaçant le fabricant dans une position de force pour perturber le marché mondial actuel de la camionnette.

À propos de GWM

GWM est un fabricant de VUS et de camionnettes de renommée mondiale. L'entreprise a été cotée à la Bourse de Hong Kong en 2003 et à la Bourse de Shanghai en 2011. Avec quatre marques, dont HAVAL, WEY, ORA et GWM Pickup, le constructeur produit à la fois des véhicules conventionnels et de nouveaux véhicules énergétiques et se concentre sur les VUS et le segment des camionnettes. GWM a une capacité de soutien indépendante des pièces de base, y compris les moteurs et les transmissions. À la fin de 2019, GWM comptait plus de 80 filiales et employait près de 60 000 personnes dans le monde. En 2019, l'entreprise a enregistré un bénéfice net de 4,497 milliards de yuans (environ 663 millions de dollars américains). À la fin de 2019, l'actif total du GWM s'élevait à 113 milliards de yuans (environ 16,7 milliards de dollars américains). En 2019, GWM a vendu 1 058 648 véhicules neufs, soit une augmentation de 1,43 % par rapport à l'année précédente, dépassant la barre du million pour la quatrième année consécutive.

