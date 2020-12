Le Guangxi soutient le développement solide de l'économie et de la culture du sport par une intégration profonde du sport avec le tourisme

FANGCHENGGANG, Chine, 31 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le voyage des cent sociétés de santé et de sport de 2020 au Guangxi et le carnaval du tourisme sportif Chine-ASEAN, co-organisé par le Bureau des sports de la région autonome de Guangxi Zhuang et le gouvernement municipal de Fangchenggang, ont été dévoilés à Fangchenggang du 19 au 21 décembre. L'événement a été le témoin d'une série de nouveaux projets et plans qui ont exploité le potentiel de l'industrie sportive du Guangxi.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont présenté un lot de circuits de boutiques de tourisme sportif, de complexes sportifs, de bases de démonstration du tourisme sportif, de camps de sports de montagne, de bases de sports aériens et de projets de démonstration de l'industrie sportive dans la région. Des plaques honorifiques ont été décernées aux cinq villes de Nanning, Guilin, Liuzhou, Beihai et Fangchenggang, qui ont été sélectionnées comme premier lot de villes de démonstration du tourisme sportif dans le Guangxi, et à huit comtés (districts) de démonstration, à savoir le comté de Yangshuo et le district de Xiufeng à Guilin, le district de Qingxiu, le district de Xingning et le comté de Mashan à Nanning, le comté de Lingyun à Baise, le comté de Shangsi à Fangchenggang et le comté de Wuxuan à Laibin, ce qui a permis de stimuler le développement du tourisme sportif local.

Favoriser de nouveaux points de croissance économique

Fin 2018, le Guangxi a été approuvé par l'Administration générale des sports de Chine pour soutenir la création d'une zone nationale de démonstration de tourisme sportif. Des résultats remarquables ont été obtenus ces dernières années. Il existe actuellement huit circuits de boutiques, douze attractions de boutiques et deux destinations consacrées au tourisme sportif national, ainsi qu'une base de démonstration, trois projets de démonstration et une organisation de démonstration qui soutiennent la croissance de l'industrie sportive nationale. Les statistiques montrent que pendant la semaine de vacances de la fête nationale de 2019, le Guangxi a enregistré 2,4782 millions de visites et un revenu touristique de 670 millions de yuans grâce à ses projets de boutiques de tourisme sportif au niveau national et régional.

Le Guangxi a organisé le Carnaval du tourisme sportif Chine-ASEAN pendant deux années consécutives de 2019 à 2020 (« Carnaval du tourisme ») afin d'approfondir l'intégration entre le sport et le tourisme, d'améliorer la qualité du tourisme, d'exploiter le potentiel du secteur sportif et de créer de nouveaux points de croissance pour l'économie régionale. Du paysage inégalé de Guilin aux vues pittoresques sur la mer à Fangchenggang, le Bureau des sports de la région autonome de Guangxi Zhuang a envisagé de brillantes perspectives pour son industrie du sport en soutenant largement la demande intérieure et en créant une dynamique de développement industriel.

Diriger le développement de la culture sportive

Une série d'activités intéressantes ont été organisées pendant le carnaval du tourisme afin d'attirer davantage de touristes de la région et d'ailleurs.

Parmi eux, l'exposition sur le tourisme sportif Chine-ASEAN s'est tenue dans le parc Garden Expo de Fangchenggang. Avec la conception de différentes scènes de tourisme sportif, sept zones thématiques ont été créées, à savoir la zone d'expérience des sports nautiques, la zone d'exposition des articles de sport, la zone des sports intelligents, la zone JD Sports, la zone des loisirs nautiques et de la culture alimentaire, la zone de la loterie sportive et la zone urbaine de Fangchenggang. Plus d'une centaine d'exposants ont proposé aux citoyens et aux touristes des programmes sportifs de l'« ère numérique », notamment des équipements sportifs marins, des systèmes de fitness intelligents, des compétitions sportives de RV, des robots de badminton et des jeux de fitness créatifs, qui ont inspiré le public à explorer des sports plus originaux et passionnants, ont renforcé la popularité des sports à la mode émergents et ont promu la culture sportive dans le Guangxi.

Stimuler la consommation de sport au Guangxi

Le 10 décembre, la « Semaine de la consommation de produits sportifs en ligne Chine-ASEAN 2020 » a été le premier « temps fort » du Carnaval du tourisme. Lors de l'événement, les résidents du Guangxi ont été subventionnés lors du paiement des articles de sport, ce qui a revigoré le marché de la consommation sportive et stimulé la consommation de sport au Guangxi. Selon les statistiques, JD.com a émis 2,65 millions de bons de réduction en neuf lots, pour un total de 9,87 millions de yuans. La valeur de transaction des résidents locaux du Guangxi qui paient avec des bons a enregistré 104 millions de yuans.

Au cours de cette période, Fangchenggang a également organisé une série d'événements tels que des mini-marathons, des courses de cross-country en montagne, des défis de voile, des courses de bienfaisance de pêche avec des célébrités et des festivals de musique de plage. Suite à des activités telles que « Winter Tour in Guangxi » et « Green Ecological Sports in Guangxi », plus de 40 événements sportifs majeurs au-dessus du niveau de la ville ont été organisés dans la région, enregistrant plus de 250 000 participants directs (temps-personnes).