Le Groupe MindBeacon annonce que la phase d'investissement de suivi de série A menée par Les Avantages Green Shield a dépassé les 18 millions de dollars

TORONTO, le 5 nov. 2019 /CNW/ - Le groupe MindBeacon, propriétaire et exploitant de la plateforme de santé mentale par voie numérique BEACON™ et de CBT Associates, l'un des principaux réseaux de psychologie clinique au Canada, a annoncé aujourd'hui une somme globale dépassant les 18 millions de dollars dans le cadre d'une phase d'investissement de suivi de série A menée par Les Avantages Green Shield, avec la participation de Manuvie, TELUS Capital de risque et d'importants bureaux canadiens de gestion de patrimoine.

L'investissement propulsera le groupe MindBeacon vers l'accomplissement de sa mission qui consiste à rendre plus accessibles les soins de santé mentale fondés sur des données probantes à ceux qui en ont besoin au Canada et ailleurs. La plateforme numérique BEACON propose un soutien individuel par des thérapeutes agréés qui interviennent au niveau clinique pour résoudre plusieurs problèmes de santé mentale courants, notamment la dépression, l'anxiété, l'insomnie et le trouble du stress post-traumatique (TSPT).

Le groupe MindBeacon se concentrera sur la planification de son expansion dans de nouveaux marchés aussi bien au Canada qu'à l'étranger. L'entreprise finalisera également l'élaboration d'une version SaaS licenciée de la plateforme de thérapie, pour les organismes de santé qui cherchent à augmenter le nombre de cliniciens thérapeutes tout en réalisant des résultats concrets. Depuis le lancement initial de BEACON en 2017, le groupe MindBeacon a collaboré avec un nombre croissant d'employeurs, d'assureurs et d'organismes de santé du secteur public canadiens pour fournir des solutions concrètes aux personnes qui se trouvent aux prises avec des troubles de santé mentale.

« Nous sommes fiers de constater combien BEACON a d'ores et déjà modifié le paysage des soins de santé mentale au Canada en aidant des milliers de personnes qui autrement n'auraient pu accéder à une thérapie probante, à cause de la stigmatisation, de l'accessibilité et de la difficulté à consulter un thérapeute qualifié dans leur région », déclare Sam Duboc, président et PDG du groupe MindBeacon. « Grâce à cet investissement, nous poursuivons notre expansion pour permettre à encore plus d'individus préoccupés par leur santé mentale de vivre leur vie au mieux de leurs potentialités. »

Le président et PDG des Avantages Green Shield, Zahid Salman, souligne que « notre investissement dans MindBeacon illustre l'engagement des Avantages Green Shield à proposer des innovations en santé numérique, pour aider encore plus de Canadiens à accéder au traitement des maladies mentales, et à respecter nos objectifs plus larges qui consistent à aider les gens à vivre leur vie en santé ».

À PROPOS DU GROUPE MINDBEACON

Le groupe MindBeacon s'engage à fournir une thérapie en santé mentale fondée sur des données probantes accessible n'importe où et n'importe quand, selon les besoins. Dans le but de donner aux individus les moyens de vivre leur vie pleinement, le groupe MindBeacon contribue au développement et à la prestation de soins de santé mentale par le biais d'innovations majeures et de meilleures pratiques cliniques actuelles. Sa pratique clinique a débuté avec CBT Associates, un réseau de cliniques situées dans la région du Grand Toronto qui proposent des soins en personnes et virtuels aux individus partout en Ontario. La plateforme numérique BEACON™ a été lancée en 2017 en tant que service de TCCi conduite par un clinicien, disponible pour la première fois commercialement dans tout le Canada. mindbeacon.com

À PROPOS DES AVANTAGES GREEN SHIELD (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d'une structure unique en tant qu'entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d'aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D'un océan à l'autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services d'administration et de gestion des garanties. Grâce à des stratégies de durabilité fondées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de membres des régimes dans tout le pays. greenshield.ca

