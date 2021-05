Le groupe Lionpoint renforce sa couverture géographique et l'étendue de ses services grâce à son acquisition par Alpha FMC

NEW YORK, 22 mai 2021 /PRNewswire/ -- Lionpoint Group, une société primée de conseil en opérations et en mise en œuvre de technologies à l'échelle mondiale, fait désormais partie d'Alpha FMC, plc, une société cotée sur l'AIM britannique (AIM. AFM). L'acquisition de Lionpoint par Alpha permettra à cette dernière d'étendre sa couverture géographique, l'étendue de ses services aux gestionnaires d'investissements alternatifs, aux investisseurs et aux conseillers, ainsi que l'éventail de sa clientèle, qui comprend désormais des clients multi-stratégies combinant des actifs traditionnels et alternatifs. En unissant leurs forces, les deux entreprises compléteront leurs capacités respectives, car les sociétés d'investissement alternatif s'imposent de plus en plus aux investisseurs de détail et aux autres gestionnaires d'actifs traditionnels, ce qui modifie radicalement les exigences des clients.

« Lionpoint est un ajout fantastique à Alpha et s'aligne étroitement sur notre stratégie de développement de nos capacités dans le domaine des investissements alternatifs, qui connaît une croissance rapide, et sur notre présence en Amérique du Nord », a déclaré Euan Fraser, PDG international d'Alpha. « Il apporte une clientèle de premier ordre complémentaire, des solutions technologiques de pointe et des partenariats avec des fournisseurs clés, ainsi qu'une solide équipe de gestion mondiale et une culture qui permettront de doubler l'activité en quatre ans. Nous sommes impatients de faire grandir nos entreprises ensemble. »

Selon les termes de l'acquisition, les cofondateurs Nick Moore et Jonathan Balkin continueront à diriger l'équipe Lionpoint, composée de plus de 120 consultants en opérations et en technologie, répartis dans cinq bureaux internationaux à New York, Denver, Londres, Genève et Sydney. « Nous pensons que l'expansion de Lionpoint dans de nouvelles zones géographiques n'aurait pas pu se faire à un meilleur moment ou avec une meilleure entreprise », a déclaré Moore. « En tant qu'équipe de direction, nous sommes ravis de faire partie d'une entreprise dont les valeurs fondamentales s'alignent sur celles de Lionpoint et sous-tendent une culture de l'innovation. »

Jonathan Balkin a ajouté : « Ce partenariat s'inscrit dans le droit fil des changements que nous observons dans le secteur. Nos capacités s'étendent pour aider les gestionnaires d'investissements alternatifs à rester en tête des changements rapides du secteur et à découvrir de nouvelles opportunités en fournissant une expertise spécialisée en stratégie, opérations et technologie. Ensemble, Alpha et Lionpoint peuvent fournir des solutions de données et de technologie plus complètes et innovantes, à l'heure où le marché évolue vers une approche multi-stratégique de la gestion d'actifs. »

Lionpoint est un partenaire de mise en œuvre certifié de plus de 20 technologies spécialisées dans les marchés privés et a reçu le prix de la meilleure société de conseil en technologie d'Europe pour 2021 par Private Equity Wire.

Reed Smith LLP a fait office de conseiller juridique et Equiteq de banquier d'affaires pour Lionpoint Holdings tout au long de la transaction.

À propos d'Alpha FMC (www.alphafmc.com)

Alpha FMC est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de conseil spécialisés pour les secteurs de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Avec plus de 430 consultants répartis dans douze bureaux au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, Alpha dispose de la plus grande équipe spécialisée du secteur. Alpha a fourni des services de conseil à plus de 400 clients, dont 85 % des 20 plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux en termes d'actifs sous gestion et une série d'autres entreprises buy-side.

À propos de Lionpoint (www.lionpointgroup.com)

Lionpoint Group est une société de conseil internationale de premier plan qui fournit des solutions de transformation des opérations et de mise en œuvre des technologies au marché des investissements alternatifs. Nos consultants ont une expertise dans les domaines du capital-investissement, de l'immobilier, des infrastructures et de la dette privée. Nos services principaux comprennent le conseil stratégique, l'optimisation des modèles d'exploitation, la sélection de solutions et de feuilles de route technologiques, ainsi que l'intégration de systèmes pour résoudre les défis opérationnels et technologiques complexes dans les domaines du front, du middle et du back office.