Le groupe Konka, un chef de file de la technologie télévisuelle en Chine, annonce l'expansion de sa marque aux États-Unis et au Canada

Ce fabricant d'électronique grand public de premier plan fait appel à une équipe de direction expérimentée pour les États-Unis afin de lancer Konka North America, LLC; le groupe présentera une grande variété de technologies de pointe au CES 2020

IRVINE, Californie, 13 décembre, 2019 /CNW/ - Le groupe Konka, l'un des fabricants de divertissement numérique à domicile chefs de file et l'une des cinq premières marques de télévision en Chine, a annoncé aujourd'hui une importante expansion de sa marque sur le marché nord-américain. Fort de ses 35 ans d'expérience dans la fabrication, le développement, la conception et l'ingénierie de produits de qualité, Konka s'apprête à lancer en Amérique du Nord une gamme passionnante de téléviseurs et de produits domotiques « prêts pour le marché ». La nouvelle gamme offrira aux consommateurs à la fois de hautes performances et un excellent rapport qualité/prix, avec des technologies et des caractéristiques conçues pour répondre aux besoins actuels en matière de divertissement à domicile, voire les dépasser. Konka a recruté une équipe de direction expérimentée composée de vétérans de l'électronique grand public pour lancer et développer l'activité de divertissement numérique à domicile de Konka aux États-Unis et au Canada.

Konka au CES 2020

L'expertise et l'innovation de grande envergure de Konka seront exposées au CES 2020, dans le stand Konka nº 10053 (en face du hall central près des portes 2), qui comprend une vitrine accrocheuse de l'avenir de la télévision avec sa technologie avancée Micro DEL, que l'on peut déjà trouver sur les nouveaux écrans commerciaux Konka. L'entreprise fera également la démonstration d'une grande variété d'autres technologies de pointe, notamment mini-DEL, DELO, 8K, boîte quantique (Quantum Dot) et 5G. Plus important encore, Konka lancera une nouvelle gamme de produits 4K Ultra HD et de produits intelligents dont la disponibilité en Amérique du Nord est prévue pour le printemps prochain.

Konka : un chef de file mondial de l'électronique grand public avec des produits qui s'adaptent à tous les marchés

En tant que fabricant de premier plan intégré verticalement avec plus de 5 000 brevets TV, Konka vend ses produits dans plus de 100 pays à travers le monde, en adaptant spécifiquement ses produits à chaque marché. Classée comme l'une des « 10 marques les plus appréciées en Chine », Konka propose une large gamme de produits dans les domaines de la télévision, de l'audio, de la domotique, des appareils électroménagers et des mobiles.

En Amérique du Nord, Konka offrira une variété de produits abordables, performants et riches en fonctionnalités, reflétant la mission de l'entreprise qui est de fournir des produits de qualité, à la pointe de la technologie et à un prix compétitif. Dans l'immédiat, l'accent sera mis sur la commercialisation des offres télévisuelles attrayantes de Konka. En outre, des produits domotiques étroitement liés seront également proposés pour créer un écosystème d'IA Konka à large base.

Dans le cadre de son plan de croissance global, Konka a considérablement augmenté ses investissements dans plusieurs domaines technologiques clés, notamment l'IAdO (combinant l'intelligence artificielle avec l'Internet des Objets), la 5G et les semi-conducteurs (dont une nouvelle puce-système 8K).

Une équipe de direction expérimentée pour le lancement nord-américain de Konka

Konka vise une forte croissance et une expansion continue en Amérique du Nord au cours des trois prochaines années. Pour atteindre ses objectifs, l'entreprise a engagé trois vétérans de l'électronique grand public pour gérer la marque en Amérique du Nord.

Scott Ramirez, le nouveau vice-président principal de Konka, est le responsable général des ventes et de la commercialisation, notamment de la stratégie de marque, de la planification commerciale, de la planification des produits, de la mercatique de canal de et de la mercatique de marque. Scott était auparavant l'un des principaux dirigeants de Toshiba, dirigeant sa division d'électronique grand public, y compris la télévision.

« Je suis honoré et enthousiaste à l'idée de participer au lancement de la marque Konka en Amérique du Nord », a déclaré Ramirez. « Konka comprend des personnes formidables, des produits incroyables et de grandes capacités de fabrication. Nous offrirons aux consommateurs une large gamme de produits uniques avec une combinaison inégalée de qualité et de technologie à un prix compétitif. De plus, nous avons une vision à long terme claire et nous allons créer de véritables partenariats d'affaires pour une croissance et une réussite mutuelles. »

Bruce Fairchild a été nommé vice-président de la commercialisation de produit et des ventes de Konka. Bruce assume plusieurs responsabilités interfonctionnelles, y compris la mercatique des canaux de distribution et toutes les fonctions opérationnelles liées aux ventes.

De plus, Paul Norton est vice-président des ventes de Konka et responsable de toutes les ventes aux États-Unis et au Canada.

Ensemble, cette équipe unie appliquera une approche axée sur le marché, des disciplines d'affaires solides et leur passion cumulative pour l'électronique grand public afin de former des partenariats à long terme et de générer de la croissance.

À propos de Konka Group Co., Ltd.

Le groupe Konka est l'un des principaux fabricants chinois de produits électroniques, spécialisé dans la création de produits de divertissement à domicile numériques de hautes performances et compétitifs. Ses principales catégories de produits sont les téléviseurs, les appareils électroménagers, l'IAdO, les communications mobiles et sans fil. Fondé en 1980, Konka Group Co., Ltd est coté à la bourse de Shenzhen et à ses débuts il s'agissait de la première coentreprise d'électronique grand public sino-étrangère en Chine. Ces 35 dernières années, Konka a conçu et fabriqué des produits de qualité et depuis 1999 la société est classée parmi les 100 plus grandes entreprises chinoises. Avec un actif total de 9,3 milliards de dollars, Konka possède plus de 50 filiales, des centaines de bureaux de vente et plus de 3 000 points de service dans plus de 100 pays et régions. La marque « KONKA » est présentement évaluée à plus de 15,1 milliards de dollars.

SOURCE Konka North America, LLC