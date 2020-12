Le groupe En+ affirme que les plans de durabilité de la Bourse des métaux de Londres ignorent les préoccupations de l'industrie

Le plus grand producteur mondial d'aluminium à faible teneur en carbone avertit que les plans de durabilité de la LME représentent une occasion manquée et ne soutiendront pas la décarbonisation cruciale du secteur des métaux

LONDRES, 19 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe En+, premier producteur mondial d'aluminium à faible teneur en carbone et plus grand producteur d'hydroélectricité du secteur privé, prend note de la réponse publiée cette semaine par la Bourse des métaux de Londres (LME, London Metal Exchange) aux commentaires de l'industrie sur son document de discussion sur la durabilité qui, selon En+, ne répond pas aux préoccupations de l'industrie.

En+ estime que les plans annoncés par la LME représentent une occasion manquée de conduire un changement significatif dans l'industrie alors que le monde cherche à « reconstruire en mieux » à partir de l'impact de la pandémie mondiale de COVID-19 en 2021.

Lord Barker of Battle, président exécutif du groupe En+, a déclaré :

« Nous accueillons chaleureusement ce premier pas de la LME dans l'ère de la faible teneur en carbone, attendu de longue date, mais il ne va pas assez loin. Londres devrait être à la tête du commerce et du trading verts mondiaux, des actions timides ne suffisent pas. Nous chercherons donc à prendre de nouvelles mesures pour rendre la divulgation volontaire des émissions de carbone obligatoire pour le passeport LME et pour créer un nouveau contrat dérivé pour l'aluminium à faible teneur en carbone. »

Dans sa réponse officielle au document de consultation de la LME publié en septembre, En+ a défini trois recommandations principales et a appelé la bourse à jouer un rôle plus actif pour orienter le marché de l'aluminium vers un avenir à faible émission de carbone. En+ estime que les mesures suivantes sont essentielles pour encourager la décarbonisation de l'industrie de l'aluminium, qui est actuellement responsable de 2 % des émissions mondiales de carbone, et où il existe une énorme disparité entre les émissions provenant de la production d'aluminium à faible teneur en carbone (produit avec des énergies renouvelables) et l'aluminium produit avec des centrales au charbon.

En+ a demandé que la teneur en carbone et la divulgation des informations liées au développement durable soient obligatoires pour les producteurs de métaux (et non pas volontaires) et que ces informations soient pleinement intégrées au système commercial existant. Cela signifierait que les passeports LME, qui sont attachés aux warrants négociés en bourse, devraient inclure des informations obligatoires sur l'empreinte carbone de chaque produit en aluminium, s'il est certifié ASI et la source d'énergie utilisée pour le produire.

En+ a également averti que les plans de la LME concernant une plate-forme séparée de trading au comptant pour l'aluminium à faible teneur en carbone ne seraient pas efficaces pour soutenir une transition à faible teneur en carbone. La plate-forme proposée par la LME n'aurait pas d'impact sur les routes commerciales normales du métal et il est donc peu probable qu'elle obtienne l'adhésion générale nécessaire pour stimuler une transition à faible teneur en carbone.

En+ a appelé à la création d'un contrat à terme distinct pour l'aluminium à faible teneur en carbone. La création d'un marché à terme (la grande majorité des transactions sur la LME) pour l'aluminium à faible teneur en carbone transformerait la manière dont les acheteurs et les producteurs d'aluminium à faible teneur en carbone sont en mesure de gérer les risques de prix. En outre, cela garantirait que la durabilité est réellement intégrée dans le marché de l'aluminium coté à la LME.

En+ reste déterminée à mener l'industrie de l'aluminium vers une économie à faible intensité de carbone et se réjouit de poursuivre son engagement avec la LME dans ce domaine.

À propos du groupe EN+

Le groupe En+ est le premier producteur international d'aluminium et d'électricité intégré verticalement. La société regroupe des centrales électriques d'une capacité totale installée de 19,6 GW (dont 15,1 GW d'actifs hydroélectriques), et une capacité de production annuelle d'aluminium de 3,9 mt (grâce à une participation de contrôle dans RUSAL, le plus grand producteur mondial d'aluminium ex-Chine en 2018) qui est le principal consommateur de l'hydroélectricité du groupe En+.