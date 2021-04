Le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina lance l'appel ouvert #BEOPENUrbanGreen pour promouvoir une vie urbaine plus verte et plus durable

LONDRES, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, lance son prochain appel ouvert mondial sur les médias sociaux. Par le biais d'appels ouverts, en demandant aux participants de partager leur vision sous la forme la plus graphique, BE OPEN vise à identifier des approches innovantes, et à créer des liens créatifs pour les personnes du monde entier.

Ce défi s'inscrit dans la série d'appels ouverts inspirés par le programme SDG des Nations unies, un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les peuples jouissent de la paix et de la prospérité d'ici 2030. Cette fois, nous vous demandons de partager votre vision d'un environnement urbain plus durable et plus respectueux de la nature en participant à l'appel ouvert d'Instagram #BEOPENUrbanGreen pour des réponses visuelles.

Le bruissement des feuilles, le contact de l'herbe sous les pieds nus, le souffle du parfum des fleurs - ce sont des sensations simples que nous, citadins, ne cessons d'oublier. Souvent, les villes modernes densément peuplées sont dépourvues de végétation, leurs parcs urbains désuets étant cachés dans un périmètre situé à l'extérieur des zones résidentielles, tout au plus.

L'environnement vert dans le contexte urbain a un impact positif sur la santé des personnes et contribue grandement à notre qualité de vie. Les plantes en ville fournissent une ombre accueillante, améliorent la qualité de l'air, absorbent le CO2 et les métaux lourds et servent de modérateur climatique.

En outre, cela remonte toujours le moral, qu'il s'agisse d'un parc verdoyant, d'une modeste plante en pot sur votre balcon ou de la vue de brins d'herbe tenaces se frayant un chemin à travers les fissures du trottoir.

Partagez vos photos de vert heureux dans un contexte urbain via Instagram avec le hashtag #BEOPENurbangreen, comme une façon de célébrer la capacité des gens à interpréter et influencer la réalité de manière créative.

Les inscriptions seront clôturées le 30 juin 2021. Les membres de la communauté BE OPEN sélectionneront ensuite le post gagnant parmi une liste de soumissions ayant obtenu le plus grand nombre de « j'aime » par les utilisateurs d'Instagram. Le gagnant recevra un prix de 300 €.

BE OPEN est une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneuse Elena Baturina. Nous pensons que la capacité d'interprétation créative n'est pas limitée au secteur de l'art et du design. La série de défis en ligne mobilise les esprits créatifs du monde entier, qui gardent les yeux ouverts, s'inspirent de la réalité quotidienne et sont en mesure de la transformer avec leur propre vision unique.