Le Groupe Adecco dévoile son « CEO for One Month » 2020 : Jordan Topoleski, 20 ans, des États-Unis

Préparer la prochaine génération de leaders à diriger dans un contexte incertain

Le programme CEO for One Month vise à bâtir la prochaine génération de leaders en mettant l'accent sur les nouvelles compétences de leadership

ZURICH, 4 septembre 2020 /PRNewswire/ --

Jordan Topoleski, 20 ans, des États-Unis, a été nommé CEO for One Month monde et travaillera aux côtés d'Alain Dehaze, PDG, Groupe Adecco

Le programme CEO for One Month vise à bâtir la prochaine génération de leaders en mettant l'accent sur les nouvelles compétences de leadership dont ils auront besoin dans le monde du travail postpandémique

La pandémie a transformé l'ensemble de compétences requises en matière de leadership et ces attentes accéléreront la réinvention du leader moderne.

Jordan Topoleski, 20 ans, des États-Unis, a été nommé aujourd'hui Global CEO for One Month 2020 du Groupe Adecco. Pour la première fois, le programme s'est entièrement déroulé en ligne. Le programme CEO for One Month a été conçu pour bâtir la prochaine génération de leaders. Il s'appuie sur une étude du Groupe Adecco, qui révèle l'émergence d'un nouveau profil de compétences et de qualités dont les futurs leaders devront disposer pour réussir dans un monde de plus en plus incertain.

Au terme d'un processus de sélection de huit mois, Jordan a été sélectionné parmi plus de 200 000 candidats provenant de 34 pays pour passer un mois aux côtés du PDG du Groupe Adecco, Alain Dehaze. Il participera aux tâches de gestion quotidiennes du leader mondial des solutions en ressources humaines et aidera l'entreprise à façonner le monde du travail de demain.

Cette année, le processus de sélection du CEO for One Month a commencé en février et s'est adapté rapidement aux exigences du COVID-19. La situation actuelle a encouragé les jeunes à réfléchir à ce que signifie diriger en période difficile. Au début lancement du processus, 34 jeunes et talentueux leaders de demain ont été choisis pour seconder les CEO nationaux respectifs du Groupe Adecco. Parmi eux, dix finalistes ont ensuite été sélectionnés pour participer au bootcamp mondial virtuel de cette semaine, durant lequel une série d'évaluations et d'exercices ont testé leurs capacités et développé leur potentiel en matière de leadership. À la fin du bootcamp, Jordan a été nommé Global CEO for One Month.

Le programme de cette année se tient dans une période de profonds changements apportés au milieu de travail dans la foulée de la pandémie, particulièrement en ce qui concerne ce qu'on attend des dirigeants et ce dont ils ont besoin pour réussir.

L'approche autoritaire traditionnelle est rapidement délaissée en faveur de modèles fondés sur le leadership distribué. Pour les leaders, il est essentiel de posséder un quotient émotionnel élevé, de faire preuve d'empathie et de confiance, et de mettre l'accent sur le bien-être et l'établissement d'une culture. Une étude menée par le Groupe Adecco (en anglais) a montré que la pandémie a transformé l'ensemble de compétences recherchées chez les leaders et que ces attentes accéléreront la réinvention du leader moderne :

74 % des employés veulent que leurs managers adoptent une approche de leadership axée sur l'empathie et le soutien.

70 % des employés disent que le soutien de leur bien-être mental sera important après la pandémie.

Selon une autre étude commissionnée par le Groupe Adecco (en anglais) , portant sur les futurs leaders de la génération Z, de nombreux jeunes possèdent déjà un grand nombre des attributs nécessaires pour réussir. Le rapport a révélé que dans de nombreux domaines, y compris le raisonnement déductif et la façon dont la vision du monde est appliquée à un problème stratégique, les membres de la Génération Z interrogés présentaient des caractéristiques de leadership supérieures à de nombreux chefs d'entreprise actuels.

À la suite de cette annonce, Alain Dehaze, PDG du Groupe Adecco, a déclaré :

« Je suis très heureux d'accueillir Jordan au sein du Groupe Adecco. Je me réjouis à l'idée de travailler à ses côtés et de tirer parti de ses observations sur l'avenir du travail et du leadership. L'annonce du CEO for One Month de cette année survient à un moment charnière. Le monde du travail ne reviendra jamais à la normalité que nous connaissions avant la pandémie. L'évolution soudaine et spectaculaire du milieu de travail a accéléré la demande d'un nouveau profil de leader. Les dirigeants de l'ère moderne devront se réinventer en mettant l'accent sur l'intelligence émotionnelle et le développement critique des soft skills. Créé il y a dix ans, le programme CEO for One Month est une excellente occasion de repérer et former les leaders de demain, et de tirer parti de leur perspective tandis qu'ils se préparent à diriger dans un futur incertain. »

Jordan Topoleski, Global CEO for One Month 2020, a déclaré :

« Je suis plus que ravi d'être le prochain CEO for One Month, surtout dans une entreprise positionnée à l'avant-garde des changements qui se produisent actuellement dans le monde du travail. Il s'agit d'une période historique et extrêmement difficile pour les leaders et j'ai vraiment hâte de perfectionner mes propres compétences et de contribuer aux efforts qui façonneront l'avenir du travail. »

À propos du programme CEO for One Month

Lancé en Norvège en 2011, le programme CEO for One Month est devenu mondial en 2014 et est aujourd'hui un projet phare du Groupe Adecco. En leur offrant une expérience de travail formatrice hautement efficace, le programme aide les jeunes à améliorer leur employabilité et leurs perspectives de carrière. Il est chapeauté par la Fondation The Adecco Group, dont la mission est de renforcer l'employabilité chez les jeunes et autres populations mal desservies. Plus de 200 000 candidats ont postulé au programme en 2020.

À propos du Groupe Adecco

Le Groupe Adecco est le leader mondial des solutions de ressources humaines. Avec comme objectif de construire l'emploi de demain pour tous, nous aidons plus de 3,5 millions de personnes par jour à trouver un emploi. Nous formons, développons et embauchons des talents dans plus de 60 pays, permettant aux entreprises de sauter à pieds joints dans l'avenir du travail. En tant qu'entreprise du Fortune Global 500, nous sommes un leader responsable et créons une valeur ajoutée tout en soutenant l'économie et en contribuant à la construction de sociétés meilleures. Notre culture de l'inclusivité, d'esprit d'entreprise et de travail d'équipe donne les moyens à nos 35 000 employés et nous sommes fiers d'être régulièrement classés parmi les meilleurs employeurs au monde par Great Place to Work®.

Adecco Group AG est basé à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605), coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN) et compte neuf marques mondiales : Adecco, Adia, Badenoch & Clark, General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional et Vettery.

