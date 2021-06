Le gouvernement ukrainien annonce des commémorations officielles pour le 80e anniversaire du massacre de Babyn Yar

Une cérémonie d'État à laquelle participeront des dirigeants du monde entier aura lieu à Babyn Yar le 6 octobre

Deux nouveaux mémoriaux seront dévoilés à Babyn Yar et des événements commémoratifs auront lieu dans le monde entier

KIEV, Ukraine, 18 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak, et le Premier ministre, Denys Shmyhal, ont annoncé aujourd'hui, lors d'un point presse avec le Babyn Yar Holocaust Memorial Center (BYHMC), qu'un événement officiel d'État pour marquer le quatre-vingtième anniversaire du massacre de Babyn Yar aura lieu le 6 octobre 2021 à Kiev.

33 771 victimes juives ont été abattues à Babyn Yar par les nazis en deux jours seulement, les 29 et 30 septembre 1941. Des dizaines de milliers d'Ukrainiens, de Roms, de malades mentaux et d'autres personnes ont ensuite été abattus à Babyn Yar tout au long de l'occupation nazie de Kiev. Le nombre de victimes assassinées à Babyn Yar est estimé à environ 100 000, ce qui en fait le plus grand charnier d'Europe. Babyn Yar est devenu un symbole puissant de « l'Holocauste par balles ». Parmi les 2,5 millions de Juifs qui ont été assassinés près de chez eux lors de fusillades nazies similaires en Europe de l'Est, 1,5 million était en Ukraine.

Le The Babyn Yar Holocaust Memorial Center a annoncé plus tôt cette année le développement d'un complexe muséal qui s'étendra sur une superficie de 150 hectares, ce qui en fera l'un des plus grands centres commémoratifs de l'Holocauste au monde. Une dizaine de bâtiments sera finalement érigée dans le cadre du complexe, dont une synagogue symbolique, qui a été récemment achevée. Deux structures supplémentaires, toutes deux des installations commémoratives, seront dévoilées pour coïncider avec la commémoration d'État du 6 octobre.

Le « Crystal Wall of Crying », de l'artiste conceptuelle et de performance Marina Abramović, sera l'une des plus grandes installations artistiques construites en Europe au cours de la dernière décennie. Le « Kurgan of Memory » sera le premier bâtiment du musée sur le site. L'architecture prend la forme d'un kourgane, un type de tumulus ou de tertre funéraire élevé au-dessus d'une dernière demeure, important dans l'histoire de l'Ukraine.

Le chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak, a noté que l'État prépare un important plan d'action pour le 80e anniversaire de la tragédie de Babyn Yar.

« Il est très important pour nous que, 80 ans après cette déplorable tragédie, et à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky soit celui qui a enfin pris en main personnellement cette question. Et nous avons réellement commencé à construire le Babyn Yar Holocaust Memorial Center, dont la première étape sera ouverte cette année. »

M. Yermak a indiqué que le président Zelensky avait mis en place un groupe de travail chargé d'achever l'ensemble du mémorial en quelques années et de le faire fonctionner comme un complexe muséal.

« La justice et la mémoire historiques, sans lesquelles l'humanité ne peut se développer, sont vraiment très importantes pour l'Ukraine. Il s'agit d'un événement mondial visant à souligner une fois de plus que de telles tragédies ne doivent pas se répéter. D'autre part, cela démontrera une fois de plus que l'Ukraine est un pays de tolérance, un pays pacifique. »

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré que le Cabinet des ministres prévoit d'approuver dès que possible un plan d'action pour le 80e anniversaire de la tragédie de Babyn Yar. Il a commenté : « La mise en œuvre et le soutien des initiatives visant à commémorer les événements de Babyn Yar témoignent de notre tristesse et de notre conscience de la plus grande tragédie survenue sur le continent européen au cours du siècle dernier. »

Natan Sharansky, militant des droits de l'Homme et président du conseil de surveillance du Babyn Yar Holocaust Memorial Center, a déclaré lors de la séance d'information d'aujourd'hui : « Le 80e anniversaire de ce terrible massacre est l'occasion idéale de réparer une erreur historique, pour le bien de l'Ukraine, du peuple juif et du monde entier. C'est l'occasion de raconter les histoires de ceux qui ont été assassinés, d'honorer leur mémoire et de tirer les leçons de cette terrible tragédie. »

Ilya Khrzhanovsky, directeur artistique du BYHMC, qui développe le complexe muséal en collaboration avec un conseil artistique international composé d'architectes et d'artistes de renommée mondiale, a déclaré : « Notre objectif est de créer un espace qui rende l'histoire de Babyn Yar familière pour tous, quels que soient la nation, le sexe, l'âge ou la religion. Nous voulons que les gens sentent et comprennent que l'histoire de Babyn Yar est leur histoire, l'histoire de leurs voisins, de leur ville, de leur nation, de leur monde. Babyn Yar est un lieu de mort pour de nombreuses victimes : Juifs, Roms, prisonniers soviétiques, patients psychiatriques, nationalistes ukrainiens, communistes. Nous devons nous rappeler tous ceux qui sont morts et les commémorer. Tous méritent d'avoir une voix pour raconter l'histoire de Babyn Yar. De cette manière, Babyn Yar est une histoire polyphonique, composée des nombreuses histoires des personnes qui y sont mortes, des témoins et des survivants, des objets tangibles, culturels et naturels qui rappellent cette histoire. »

Photos - Courtoisie, Babyn Yar Holocaust Memorial Center

À propos du Babyn Yar Holocaust Memorial Center

Le Babyn Yar Holocaust Memorial Center https://babynyar.org/en est une organisation caritative non gouvernementale dont l'objectif est de préserver et d'entretenir la mémoire de l'Holocauste et de la tragédie de Babyn Yar en Ukraine en transformant la zone de Babyn Yar en un lieu de mémoire. La mission de la Fondation est d'honorer dignement la mémoire des victimes de la tragédie et de contribuer à l'humanisation de la société par la préservation et l'étude de l'histoire de l'Holocauste. En septembre 2020, le gouvernement ukrainien représenté par le ministre de la Culture Oleksandr Tkachenko, sous les auspices du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a signé un protocole d'accord et de coopération avec le BYHMC, représenté par le membre du conseil de surveillance Ronald S. Lauder, afin de promouvoir la construction d'un mémorial approprié à la tragédie de Babyn Yar. En 2021, une série de commémorations marquera le quatre-vingtième anniversaire de la tragédie de Babyn Yar.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1535680/Babyn_Yar_Andriy_Yermak.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1535679/Crystal_Wall_of_Crying.jpg