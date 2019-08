Le gouvernement présent à la Climate Week - Les ministres Benoit Charette et Jonatan Julien seront à New York pour faire valoir les atouts du Québec

QUÉBEC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, seront à New York dans le cadre de la Climate Week, qui se tiendra du 23 au 29 septembre. Cet événement d'envergure réunit des leaders de toutes les sphères de la société qui s'y rencontrent pour discuter des enjeux relatifs aux changements climatiques et à l'économie verte. Les ministres Charette et Julien auront donc l'occasion de faire rayonner les atouts du Québec dans les efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques.

Les ministres pourront ainsi positionner le Québec en tant que leader en matière de lutte contre les changements climatiques et de transition énergétique. Ce sera l'occasion aussi de faire valoir la vision gouvernementale et les avancées des entreprises québécoises en matière d'électrification de l'économie, de promouvoir le potentiel du Québec en matière de minéraux stratégiques et critiques, de faire la promotion du marché du carbone Québec-Californie et de rappeler que le Québec peut être la batterie du nord-est des Amériques grâce à son électricité propre et renouvelable.

Citations :

« Cet événement est l'occasion de rappeler à nos partenaires et à la communauté internationale ce que le Québec peut apporter comme contribution à la lutte mondiale contre les changements climatiques et de faire avancer nos priorités en la matière, parmi lesquelles figurent l'électrification, la tarification du carbone et les énergies renouvelables. Le Québec excelle dans ces trois domaines et il souhaite partager son expertise; c'est ce que j'ai l'intention de faire valoir à New York en septembre avec mon collègue Jonatan Julien. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Le Québec est un partenaire fiable des États-Unis qui peut jouer un rôle majeur dans leur décarbonisation. Je profiterai donc de mon passage à New York lors de la Climate Week pour faire valoir le rôle important que peut jouer l'électricité québécoise pour réduire les émissions de GES. Je ferai également valoir le potentiel du Québec en matière de minéraux stratégiques et critiques, qui sont au cœur de la transition énergétique et du développement d'une économie verte et décarbonisée. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Lien connexe :

Pour s'informer sur la Climate Week de New York : https://www.climateweeknyc.org/

