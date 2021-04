Le gouvernement fédéral pose un geste fort et renouvelle sa confiance envers l'industrie du capital d'investissement comme partenaire pour la relance économique

Dans le prolongement du succès des programmes précédents, ce nouveau partenariat prévoit un investissement de gouvernement pouvant atteindre 450 M$ qui permettrait, avec la contribution de fonds privés et d'autres capitaux, d'investir plus de 1,7 G$ dans l'économie pour aider les petites et moyennes entreprises à croître et prospérer tout en renforçant l'équité dans l'accès au financement et ce, dans plusieurs secteurs stratégiques de notre économie.

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Réseau Capital, l'association du capital d'investissement au Québec, accueille favorablement l'annonce du gouvernement fédéral qui renouvelle son soutien à l'écosystème d'innovation et au développement d'entreprises à fort potentiel de croissance, particulièrement auprès de groupes d'entrepreneurs minoritaires ou sous-représentés et dans des secteurs stratégiques de notre économie. En renouvelant l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR / VCCI) le gouvernement propose de mettre à la disposition des entreprises un financement pouvant atteindre 450 millions de dollars sur une période de cinq ans à compter de 2021-2022. De ce montant, 50 millions de dollars seront consacrés au soutien des investissements de capital de risque dans les technologies des sciences de la vie (montant auquel s'ajoutera les sommes provenant du secteur privé et d'autre partenaires), et une tranche de 50 millions de dollars appuierait un nouveau volet de croissance inclusive pour accroître l'accès au capital de risque des groupes sous-représentés, comme les femmes et les communautés racisées.

"L'annonce d'aujourd'hui répond aux représentations que Réseau Capital a faites aux côtés de son partenaire fédéral CVCA et est une bonne nouvelle pour l'écosystème d'innovation au Canada, et encore plus particulièrement pour celui du Québec, qui se distingue par le dynamisme de ses entrepreneurs et de ses entreprises en croissance, a déclaré Guillaume Caudron, président-directeur général de Réseau Capital. Le renouvellement du l'ICCR envoie un message fort quant à l'importance de l'industrie du capital d'investissement pour le développement économique, particulièrement dans ce contexte de relance, en soutenant les secteurs stratégiques de notre économie, tout en contribuant à lutter contre les inégalités qui s'observent dans le financement des entreprises, en créant des emplois de qualité, en soutenant l'innovation et la création de richesses, et en attirant des investissements étrangers. »

Le premier programme (VCAP), dont les bénéfices peuvent maintenant être évalués, a présenté des résultats très positifs. Avec un investissement initial de 350 M$ du gouvernement, le programme a permis de lever un fonds de 1,4 G$ avec la contribution de fonds privés, qui ont généré des investissements totaux de 2,3 G$ dans 347 entreprises au pays. Au Québec, ce sont 99 entreprises (28% du total canadien), qui ont reçu 878 M$ d'investissements (38%) et créant ou soutenant ainsi plus de 8 200 emplois.

« Les deux programmes précédents ont démontré des bénéfices importants, non seulement pour attirer et déployer des capitaux privés, pour contribuer au développement de l'industrie du capital d'investissement, pour le développement des entreprises en croissance et les retombées économiques qui en découlent, mais aussi en termes de retour sur investissement pour le gouvernement, puisque le premier programme affiche un retour de 1,44$ pour chaque dollar investi. C'est donc un programme rentable à tous points de vue et dont toutes les parties prenantes bénéficient, ajoute Guillaume Caudron. À ce titre, l'industrie invite d'ailleurs le gouvernement du Québec à se joindre à cette initiative, comme elle l'avait fait lors des précédents programmes. »

Réseau Capital salue également l'initiative du gouvernement fédéral de travailler à supprimer les barrières que rencontrent certaines entreprises pour accéder à du financement. En dédiant une partie des fonds au soutien des entrepreneurs issus de minorités ou sous-représentés, aux femmes entrepreneures et aux entrepreneurs autochtones, le gouvernement favorisera la diversité au sein des entreprises et de notre économie.

Réseau capital tient également à souligner l'importance accordée aux secteurs des sciences de la vie dans le cadre de cette initiative ou à celui des technologies propres, secteurs particulièrement dynamiques au Québec. En effet, le budget présente également plusieurs mesures additionnelles qui visent à soutenir ce secteur, notamment en réduisant de 50 % les taux d'imposition générale des sociétés et des petites entreprises qui fabriquent des technologies à zéro émission ou du soutien à l'exportation pour les technologies propres. L'industrie du capital d'investissement est consciente du rôle important qu'elle peut jouer grâce à l'investissement responsable dans la lutte aux changements climatiques, dans la transformation de notre économie, mais également pour favoriser la diversité et l'inclusion au sein de nos entreprises et de notre économie.

Le détail des principales mesures du budget concernant l'industrie du capital d'investissement sont présentées dans un document spécifique disponible sur le site de Réseau Capital.

SOURCE Réseau Capital