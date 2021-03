Le gouvernement du Québec lance le prix de la laïcité Guy-Rocher

QUÉBEC, le 6 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la création du prix de la laïcité Guy-Rocher, qui récompensera, chaque année, une personnalité, un organisme ou un groupe de personnes ayant eu une contribution en faveur de la laïcité. Ce prix rend hommage au professeur émérite de sociologie, M. Guy Rocher, l'un des grands acteurs et promoteurs de la laïcisation de l'État québécois, qui a gracieusement accepté que cette nouvelle récompense porte son nom, à la suite d'une proposition du ministre.

Ce prix est l'une des initiatives qu'entend déployer le ministre responsable de la Laïcité pour promouvoir la laïcité de l'État, affirmée à travers la loi du même nom, adoptée le 16 juin 2019. Les lauréates et lauréats se verront remettre une œuvre créée par une ou un artiste du Québec, ainsi qu'un certificat signé par le ministre, qui témoignera de l'obtention de la distinction. Le premier nom gagnant sera connu le 16 juin 2021.

La remise du prix se fera à la suite d'une recommandation consensuelle d'un comité formé de quatre personnes. Ce dernier sera chargé d'évaluer, au regard de différents critères, les dossiers de candidature soumis.

L'appel de candidatures pour ce nouveau prix est officiellement lancé. Les dossiers de candidature complets doivent être acheminés, au plus tard le 7 mai 2021, à l'adresse sridai@mce.gouv.qc.ca. Pour en savoir plus sur ce prix et pour obtenir le formulaire de mise en candidature, vous pouvez consulter le site Web du Secrétariat à l'accès à l'information et à la réforme des institutions démocratiques.

Citations :

« Ce nouveau prix soulignera annuellement une personne ou un organisme ayant contribué à mettre en valeur le principe de laïcité, qui est très cher aux Québécoises et aux Québécois. La Loi sur la laïcité de l'État est une source de fierté et de progrès social. Nous devons célébrer cette avancée historique et ceux et celles qui y ont contribué. Je remercie chaleureusement M. Guy Rocher, l'un des intellectuels québécois les plus respectés, d'avoir accepté de donner son nom au prix. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Laïcité

et de la Réforme parlementaire

« La laïcité de l'État est au cœur du parcours historique propre à notre nation. Il s'agit d'une valeur qui a guidé notre développement sociétal et démocratique. Au cours des dernières décennies, de la commission Parent à l'adoption de la Loi sur la laïcité de l'État, le Québec a franchi de grandes étapes en ce sens. Ce nouveau prix favorisera la poursuite et la pérennisation de ce travail collectif de longue haleine, en soulignant, chaque année, l'apport des prochains artisans de la laïcité, des prochains artisans du Québec. »

Guy Rocher, professeur émérite de sociologie

Lien pertinent :

https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/prix-laicite-guy-rocher

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec