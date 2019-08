Le gouvernement du Québec assurera le maintien des activités de publication de Groupe Capitales Médias

MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribuera, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, un financement intérimaire de 5 millions de dollars, dans le cadre d'un processus de restructuration formelle des activités de Groupe Capitales Médias (GCM), afin de soutenir la poursuite des activités de ce diffuseur, de favoriser le maintien des journaux et de l'information régionale et de préserver les emplois.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière gouvernementale sera accordée à la suite du dépôt d'un avis d'intention à la cour par une filiale de GCM dans le cadre d'un processus légal habituel, et sera sous réserve de l'approbation du tribunal.

Grâce à ce financement intérimaire, le gouvernement du Québec ne deviendra pas actionnaire de l'entreprise, mais assurera la tenue d'un processus légal habituel qui permettra la sollicitation d'offres pour la vente en partie ou en totalité des activités de GCM à un ou des repreneurs.

Le gouvernement souhaite donc l'organisation d'un processus ouvert afin de permettre à tous les repreneurs potentiels de manifester leur intérêt à poursuivre les activités des journaux de GCM, favorisant ainsi la diversité de la presse.

Notons que le président exécutif et unique actionnaire de GCM, M. Martin Cauchon, assurera ses fonctions jusqu'à la nomination, au cours des prochains jours, de M. Stéphane Lavallée à titre de président exécutif intérimaire de l'entreprise. M. Lavallée veillera à élaborer et à mettre en œuvre un plan d'affaires afin de restructurer les activités de l'entreprise et d'assurer une transition ordonnée. De plus, PricewaterhouseCoopers agira à titre de syndic pour GCM lors de ce processus.

Citations :

« La préoccupation première du gouvernement du Québec est de maintenir les activités des journaux et de sauvegarder les emplois qui y sont associés. Groupe Capitales Médias est sans contredit un important diffuseur de l'information dans plusieurs régions du Québec, et il génère des retombées considérables dans les régions desservies. Il est primordial pour le gouvernement du Québec de préserver de telles sources d'information locale et régionale. C'est pourquoi nous ne tarderons pas à mettre en place un programme universel de soutien à l'industrie de la presse écrite. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement croit que dans une démocratie saine, l'information doit être diversifiée et accessible à la grandeur du Québec, dans les régions comme dans les grands centres. C'est un principe qu'on ne peut laisser s'effriter et qui est tributaire du nécessaire travail des journalistes. Par conséquent, le gouvernement pose un geste responsable en souscrivant financièrement au maintien des activités de presse écrite du Groupe Capitales Médias et des nombreux emplois qui en découlent. Nous préconisons une solution globale et pragmatique, qui permettra à l'ensemble des médias d'information québécois de remplir leur mission visant à informer les citoyens. La commission parlementaire sur l'avenir des médias d'information, que nous réclamions et qui débutera le 26 août prochain, contribuera certainement, de manière positive, à ce que nous travaillons à mettre en place. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Faits saillants :

Fondé en 2015, le Groupe Capitales Médias se spécialise dans la diffusion d'information régionale sur tous les types de plateformes et de médias. L'entreprise, active dans le domaine de la presse d'information écrite, publie six quotidiens, Le Soleil , Le Nouvelliste, La Tribune, Le Droit, La Voix de l'Est et Le Quotidien , répartis dans plusieurs régions du Québec.

se spécialise dans la diffusion d'information régionale sur tous les types de plateformes et de médias. L'entreprise, active dans le domaine de la presse d'information écrite, publie six quotidiens, et , répartis dans plusieurs régions du Québec. Rappelons que le gouvernement du Québec s'est engagé à mettre en place un plan global d'intervention qui offrira un appui équitable à tous les acteurs de la presse écrite au Québec afin d'assurer l'avenir de cette industrie. À ce titre, une commission parlementaire sur l'avenir des médias d'information amorcera ses travaux le 26 août prochain à l'Assemblée nationale.

Un comité interministériel, formé du ministre des Finances, M. Éric Girard, du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon , et de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy , est à pied d'œuvre afin d'élaborer des mesures concrètes qui seront bientôt rendues publiques.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

Ministère de la Culture et des Communications sur les réseaux sociaux :

Twitter : www.twitter.com/MCCQuebec

Facebook : www.facebook.com/mccquebec/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation