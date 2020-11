Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires pour protéger les espèces aquatiques en péril dans l'Arctique, au Manitoba, et en Alberta

WINNIPEG, MB, le 25 nov. 2020 /CNW/ - La santé de notre environnement marin et d'eau douce et de la faune qu'il abrite est essentielle à la culture, au bien-être et à l'économie de notre pays. Pourtant, certaines des espèces qui vivent dans les eaux, les rivières, les lacs, les estuaires et les marais de l'Arctique, du Manitoba, et de l'Alberta sont en danger en raison des changements climatiques, de la perte d'habitat et d'autres facteurs. Le gouvernement du Canada agit non seulement pour protéger ces espèces, mais aussi pour rétablir activement leurs populations.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord du Canada et député de Saint-Boniface - Saint-Vital, l'honorable Dan Vandal, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé un financement de près de 6,1 millions de dollars dans le cadre du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, et ce, pour trois projets dans le Nord, au Manitoba, et en Alberta, dont certains sont déjà en cours.

Ce financement permettra d'appuyer divers projets déjà en cours, y compris : la surveillance des menaces qui pèsent sur les baleines boréales; la protection et le rétablissement d'espèces indigènes de truites en Alberta, et l'évaluation de l'état des espèces dans le cours supérieur de la rivière Assiniboine et dans le cours inférieur de la rivière Qu'Appelle.

Grâce à ce Fonds, créé dans le cadre de l'initiative du Patrimoine naturel, le gouvernement du Canada contribue à l'instauration d'une culture de la conservation qui permet aux organisations canadiennes de travailler ensemble à la protection de nos milieux naturels. Ce fonds adopte une approche écosystémique pour restaurer et protéger les espèces aquatiques. Au lieu de cibler des espèces spécifiques, ces projets visent à améliorer un lieu prioritaire ou une menace prioritaire. Cette approche plus large vise à améliorer l'ensemble de l'écosystème, des espèces en péril spécifiques à l'habitat qu'elles habitent, en passant par les autres espèces de la région.

Le gouvernement du Canada a établi le financement historique de 1,3 milliard de dollars pour l'initiative du Patrimoine naturel dans le cadre du budget de 2018. Le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, qui représente 55 millions de dollars sur cinq ans, appuie une nouvelle approche de conservation des espèces aquatiques en péril au moyen d'investissements fédéraux ciblés dans des lieux prioritaires et en vue de contrer les menaces prioritaires, qui pèsent sur les espèces aquatiques en péril. Le Fonds permet d'appuyer les efforts de protection et de rétablissement de tous les partenaires, et de soutenir la capacité des Autochtones à conserver les écosystèmes et les espèces aquatiques.

« Avec près de deux millions de lacs, des voies navigables reliées entre elles à l'infini, et le plus long littoral du monde, le Canada abrite d'innombrables espèces et habitats marins et d'eau douce qui insufflent la vie à notre environnement. Notre gouvernement prend des mesures énergiques et cohérentes pour protéger ces espèces et revitaliser les écosystèmes dont elles dépendent, car lorsque la nature est en plein essor, nos communautés prospèrent. En effectuant des investissements ciblés par l'intermédiaire du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, nous sommes en mesure de collaborer avec les peuples autochtones et les organisations environnementales sur des projets, qui ont le plus grand potentiel pour avoir une incidence durable sur nos milieux naturels. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nos cours d'eau au Manitoba, en Alberta et dans le Nord forment non seulement un environnement aquatique naturel particulier, mais ils abritent également de nombreuses espèces aquatiques en péril. Grâce au Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, le gouvernement du Canada collaborera avec le ministère de l'Agriculture et du Développement des ressources du Manitoba, le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta, la société de conservation de la faune du Canada (Wildlife Conservation Society Canada), et le Conseil circumpolaire inuit du Canada pour protéger et rétablir les espèces aquatiques en péril et leurs habitats. »



L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord du Canada et député de Saint-Boniface - Saint-Vital

Les projets financés par le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril mettent l'accent sur deux menaces marines prioritaires et sept zones prioritaires.

pour les espèces aquatiques en péril mettent l'accent sur deux menaces marines prioritaires et sept zones prioritaires. Les deux menaces marines prioritaires sont les suivantes :

Interactions avec les engins de pêche (notamment l'empêtrement et les prises accessoires d'espèces aquatiques en péril);



Perturbations acoustiques et physiques (notamment les collisions avec des navires et le bruit sous-marin).

Les sept zones prioritaires en matière d'eau douce sont les suivantes :

Zone prioritaire des bassins hydrographiques du fleuve Fraser et de la rivière Columbia (Colombie-Britannique)



Zone prioritaire du versant est des Rocheuses ( Alberta )

)

Zone prioritaire du sud des Prairies ( Alberta , Saskatchewan , Manitoba )

, , )

Zone prioritaire du bassin hydrographique inférieur des Grands Lacs ( Ontario )

)

Zone prioritaire des basses-terres du Saint-Laurent (Québec)

(Québec)

Zone prioritaire des rivières du sud du golfe du Saint-Laurent (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard)

(Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard)

Zone prioritaire des bassins hydrographiques de la baie de Fundy et des hautes terres du sud (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick)

Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril - Projets de l'Arctique, du Manitoba et de l'Alberta

Dans le cadre du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, Pêches et Océans Canada offre un financement s'élevant jusqu'à 6,1 millions de dollars en appui à quatre projets visant à restaurer et à protéger les écosystèmes aquatiques dans l'Arctique, au Manitoba, et en Alberta.

Arctique

Menaces prioritaires : interactions avec les pêches / perturbations physiques et acoustiques

La Wildlife Conservation Society du Canada recevra jusqu'à 1 118 491 million de dollars aux fins de l'évaluation et de la gestion des perturbations acoustiques pour les baleines boréales. Le projet de recherche porte sur la surveillance acoustique passive des baleines boréales, les marqueurs acoustiques et l'élaboration de modèles.

Manitoba

Zone prioritaire du sud des Prairies

Le ministère de l'Agriculture et du Développement des ressources du Manitoba recevra jusqu'à 370 000 dollars pour un projet de recherche afin de poursuivre la surveillance acoustique des esturgeons jaunes marqués qui ont été ensemencés (en 2015) dans la rivière Assiniboine. Les responsables du projet étudieront aussi le buffalo à grande bouche dans ce réseau hydrographique et examineront l'habitat de fraie et d'alevinage dans les méandres abandonnés.

Alberta

Zone prioritaire des versants est des montagnes Rocheuses

Le ministère de l'Environnement et des Parcs de l' Alberta recevra jusqu'à 5 624 536 dollars sur cinq ans, pour la mise en œuvre d'une intendance multi-espèces et multi-partenaires, avec des recherches appuyant la protection et le rétablissement des espèces de truites indigènes en Alberta .

