Le gouvernement du Canada soutient les mesures pour le climat prises par des organismes à but non lucratif et des établissements d'enseignement

OTTAWA, ON, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continuera à protéger la santé et à veiller à la sécurité de tous les Canadiens, tout en œuvrant pour une relance économique sûre, durable et écologique dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un financement fédéral d'environ 368 000 dollars provenant du Fonds d'action pour le climat afin de soutenir six initiatives menées par des organismes à but non lucratif et des établissements d'enseignement pour inciter les Canadiens à prendre des mesures de lutte contre les changements climatiques et à accroître la sensibilisation dans leurs collectivités.

Le financement soutient diverses actions en faveur du climat, notamment la mise au point de matériel éducatif sur les politiques sur le carbone à l'intention des étudiants; la mobilisation des jeunes, des Premières Nations ainsi que des petites et moyennes entreprises dans la lutte contre les déchets et les changements climatiques; et la création d'une application mobile permettant de sensibiliser les gens au gaspillage et à la récupération des aliments.

En 2019-2020, le Fonds d'action pour le climat a versé jusqu'à trois millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples et des organisations autochtones, des organismes à but non lucratif, des petites et moyennes entreprises, des instituts de recherche et des établissements d'enseignement, projets qui permettent d'accroître la sensibilisation et d'encourager d'autres acteurs à lutter efficacement contre les changements climatiques.

Citations

« Les mesures de lutte contre les changements climatiques que nous prenons aujourd'hui auront des répercussions sur les générations futures et constitueront notre héritage. Nous encourageons les Canadiens à prendre part à des échanges et à des activités sur les changements climatiques pour apprendre comment faire partie de la solution. Les initiatives des organismes à but non lucratif et des établissements d'enseignement que nous soutenons sont essentielles pour relever les défis posés par les changements climatiques auxquels nous sommes confrontés dans nos collectivités. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Au total, 19 projets ont été sélectionnés pour être financés dans le cadre du Fonds d'action pour le climat à l'issue de la période de soumission 2019-2020.

Depuis 2018, le Fonds d'action pour le climat a soutenu une grande variété d'initiatives qui qui suscitent les discussions et l'action pour le climat.

À partir de 2020, le Fonds d'action pour le climat contribue jusqu'à 15 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer des projets communautaires d'action pour le climat au moyen du nouveau Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat.

Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat a été lancé le 17 septembre 2020. Les organisations autochtones, les organismes non gouvernementaux à but non lucratif, les universités ou les établissements d'enseignement peuvent présenter une demande jusqu'au 21 octobre 2020.

