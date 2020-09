Le gouvernement du Canada soutient la Transition Équitable visant l'élimination de l'électricité produite au charbon en Saskatchewan et en Alberta

5,8 millions de dollars aux collectivités de la Saskatchewan et de l'Alberta pour attirer les entreprises et créer des emplois

SASKATOON, SK, le 25 sept. 2020 /CNW/ - La transition visant à éliminer l'électricité produite au charbon constitue une étape importante pour protéger notre climat et pour créer une économie plus durable. Un tel changement doit être fait de manière juste et équitable pour les Canadiennes et les Canadiens concernés par l'élimination de l'électricité produite au charbon. Par l'intermédiaire de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), le gouvernement du Canada investit pour renforcer les collectivités visées par l'élimination de l'électricité produite au charbon et pour permettre à leurs résidents de poursuivre des carrières intéressantes et de jouir d'une grande qualité de vie pour les générations à venir.

Le soutien fédéral aide les collectivités du Sud-Est de la Saskatchewan et de la région de Cactus Corridor en Alberta à attirer les investissements, à favoriser l'expansion des entreprises et à créer des emplois.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les travailleurs touchés ainsi que leurs collectivités, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui un financement de 5,8 millions de dollars visant à soutenir 12 initiatives de développement économique, de formation et de soutien au développement professionnel en Saskatchewan et en Alberta.

Ce financement, qui provient de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC), inclut :

plus de 1 million de dollars à la Ville d' Estevan pour des études de faisabilité et des actions de mise en marché, incluant des évaluations économiques concernant des installations de production de gaz naturel par captage du carbone et une liaison ferroviaire de courte distance;

pour des études de faisabilité et des actions de mise en marché, incluant des évaluations économiques concernant des installations de production de gaz naturel par captage du carbone et une liaison ferroviaire de courte distance; 960 000 $ pour des projets dirigés par la Ville de Coronach visant à améliorer les environs de la rue principale et à créer une stratégie de marketing pour les collectivités du Deep South Regional Partnership;

visant à améliorer les environs de la rue principale et à créer une stratégie de marketing pour les collectivités du Deep South Regional Partnership; près de 1,5 million de dollars pour la Cactus Corridor Economic Development Corporation afin de cerner les possibilités de développement économique et de promouvoir la préparation aux investissements dans la région d' Hanna et de Youngstown , en Alberta ;

et de , en ; 800 000 $ au Southeast College pour la mise en place d'un programme de formation d'opérateurs de machinerie lourde à son campus d' Estevan ;

; 677 880 $ à la section locale 7606 de la United Mine Workers of America pour créer un centre de transition pour les travailleurs du charbon dans la région d' Estevan et de Coronach .

Le budget de 2018 a affecté 35 millions de dollars sur cinq ans à l'ICTC pour soutenir le renforcement des compétences et les activités de diversification économique afin d'aider les travailleurs et les collectivités à s'adapter à la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone.

Citations

« La transition du charbon vers une énergie plus propre est nécessaire. C'est une bonne chose pour notre santé, pour notre environnement et pour notre économie. Cependant, la priorité doit être accordée à l'aide aux travailleurs du charbon et aux collectivités qui en dépendent pour que la transition soit un succès. Le gouvernement du Canada continuera à soutenir les Canadiens de l'Ouest qui sont touchés par l'élimination du charbon afin qu'ils disposent des ressources nécessaires pour bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes, et pour créer de nouvelles possibilités. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les travailleurs du charbon de la Saskatchewan et de l'Alberta, leurs familles et leurs collectivités sont au cœur de l'engagement du gouvernement du Canada pour une transition juste et équitable vers une énergie et une économie plus propres. Ces initiatives créeront de nouvelles possibilités d'affaires qui créeront à leur tour des emplois bien rémunérés et durables. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« Ce financement du gouvernement fédéral pour la transition vers l'élimination du charbon est apprécié. Il sera utilisé sous la direction de l'Economic Development Board dans le cadre de son plan stratégique pour contribuer à diversifier l'économie de la région d'Estevan et à générer de nouvelles possibilités. Alors que la fermeture des unités 4 et 5 de la centrale thermique de Boundary Dam approche à grands pas, il est primordial que nous nous penchions sur la diversification et sur toutes les possibilités qui s'offrent à notre collectivité. Nous continuerons à encourager le développement du captage de carbone et d'autres technologies qui nous permettront éventuellement de produire de l'énergie plus verte. »

- Roy Ludwig, maire, ville d'Estevan

« L'initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon est, et continuera à être, une ressource précieuse pour notre région. Nous nous attendons à plusieurs résultats tangibles qui contribueront à la diversification de notre région et à la croissance de notre économie en ces temps très difficiles et nous remercions le gouvernement fédéral pour son appui indéfectible. Nous tenons également à souligner le travail du personnel de DEO, qui est un excellent partenaire dont l'aide, les conseils et le soutien tout au long du processus de subvention de l'ICTC ont été d'une importance majeure pour faire avancer nos initiatives. »

- Brett Richards, président, Cactus Corridor Economic Development Corporation

Faits en bref

En février 2018, le gouvernement du Canada a annoncé des modifications à la réglementation afin d'éliminer la production conventionnelle d'électricité au charbon d'ici 2030.

a annoncé des modifications à la réglementation afin d'éliminer la production conventionnelle d'électricité au charbon d'ici 2030. DEO a reçu 25 millions de dollars dans le cadre du budget de 2018 pour mettre en place l'ICTC, qui vient en aide aux collectivités visées de l' Alberta et de la Saskatchewan afin d'éliminer la production d'électricité au charbon de leur économie. Par le biais de ce programme, les investissements de DEO appuient le renforcement des capacités, le soutien à l'entrepreneuriat, le démarrage et la croissance d'entreprises et le développement de la chaîne d'approvisionnement.

et de la afin d'éliminer la production d'électricité au charbon de leur économie. Par le biais de ce programme, les investissements de DEO appuient le renforcement des capacités, le soutien à l'entrepreneuriat, le démarrage et la croissance d'entreprises et le développement de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre du budget de 2019, on a annoncé l'octroi de 105 millions supplémentaires à DEO pour contribuer à répondre aux besoins en matière d'infrastructures des collectivités qui dépendent du charbon.

Communiqué : Le gouvernement du Canada investit dans la Transition Équitable pour les travailleurs du charbon et les collectivités de la Saskatchewan et de l'Alberta

La transition visant à éliminer l'électricité produite au charbon constitue une étape importante pour protéger notre climat et pour créer une économie plus durable. Un tel changement doit être fait de manière juste et équitable pour les Canadiennes et les Canadiens concernés par l'élimination de l'électricité produite au charbon. Par l'intermédiaire de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), le gouvernement du Canada investit 5 795 380 $ dans 12 projets pour renforcer les collectivités visées par l'élimination de l'électricité produite au charbon et pour permettre à leurs résidents de poursuivre des carrières intéressantes et de jouir d'une grande qualité de vie pour les générations à venir.

Projets de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon soutenus par DEO

Cactus Corridor Economic Development Corporation 1 490 000 $

Cet investissement aidera la Cactus Corridor Economic Development Corporation à cerner les possibilités d'affaires, à analyser le potentiel de la main-d'œuvre et à promouvoir la préparation aux investissements dans la ville d'Hanna, dans le village de Youngstown et dans l'Aire spéciale no 2, également connue sous le nom de région de Cactus Corridor, dans le Sud-Est de l'Alberta.

Ville d'Estevan, en Saskatchewan 350 000 $

Effectuer une évaluation des actifs de la région, améliorer l'image de marque de la ville et élaborer une stratégie de marketing et un plan d'action.

Ville d'Estevan, en Saskatchewan 560 000 $

Financement pour effectuer une étude de faisabilité et une évaluation économique d'installations de production de gaz naturel par captage du carbone dans la région d'Estevan avec Eight Rivers Capital.

Ville d'Estevan, en Saskatchewan 150 000 $

Financement d'une étude de faisabilité pour une liaison ferroviaire de courte distance dans la région.

Ville de Coronach, en Saskatchewan 360 000 $

Améliorer les environs de la rue principale et les devantures des commerces dans les neuf collectivités du Deep South Regional Partnership et de la région.

Ville de Coronach, en Saskatchewan 200 000 $

Créer une image de marque ainsi qu'une stratégie de marketing innovatrice et un site Web afin de promouvoir la région de Deep South en Saskatchewan.

Ville de Coronach, en Saskatchewan 400 000 $

Entreprendre l'analyse de secteurs spécifiques en vue de diverses activités de développement économique.

Municipalité rurale d'Estevan, en Saskatchewan 350 000 $

Financement pour élaborer des stratégies économiques et communautaires pour les collectivités rurales dans la région d'Estevan.

Southeast College 800 000 $

Mettre en place un programme de formation d'opérateurs de machinerie lourde au campus d'Estevan du Southeast College.

Section locale 7606 de la United Mine Workers of America 677 880 $

Créer un centre de transition pour les travailleurs du charbon dans la région d'Estevan et de Coronach.

Autorité du Parc régional Jean-Louis Légaré 177 500 $

Élaborer un plan stratégique pour développer le potentiel touristique de la région de Willow Bunch, en Saskatchewan.

Sunrise Community Futures Development Corporation 280 000 $

Financement supplémentaire pour soutenir les services consultatifs ciblés aux entreprises et aux collectivités offerts par Sunrise Community Futures dans le Sud-Est de la Saskatchewan. Ce projet avait d'abord été annoncé en septembre 2019.

