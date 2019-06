Le gouvernement du Canada protège le logement communautaire fédéral

LONDON, ON, le 8 juin 2019 /CNW/ - Dans le cadre de l'objectif de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) visant à protéger les Canadiens les plus vulnérables, le gouvernement fédéral est fermement résolu à veiller à ce que le parc de logements communautaires sous administration fédérale demeure abordable et en bon état pour de nombreuses années à venir.

Aujourd'hui, à London, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a pris la parole à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle 2019 de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada afin de souligner l'engagement du gouvernement du Canada à préserver les coopératives d'habitation.

Pour protéger l'abordabilité au profit des locataires qui vivent dans des logements communautaires administrés par le gouvernement fédéral, à mesure que les accords d'exploitation arrivent à échéance, et pour stabiliser les opérations des fournisseurs de logements, la SNL investit 500 millions de dollars sur 10 ans dans une Initiative fédérale de logement communautaire (IFLC) qui sera mise en œuvre en deux phases.

En février 2019, plus de 880 offres de prolongation de subventions ont été envoyées aux ensembles dont l'accord d'exploitation arrivait à terme, qui ont bénéficié à plus de 25 000 ménages, dans le cadre de la Phase 1 de l'IFLC.

Une consultation et un sondage visant à guider l'élaboration de la Phase 2 de l'IFLC ont été menés auprès de représentants de coopératives d'habitation sous administration fédérale et d'organismes de logement communautaire sans but lucratif de partout au pays.

La Phase 2 de l'IFLC entrera en vigueur en avril 2020.

Le secrétaire parlementaire Vaugham a également parlé de la phase 2 de l'IFCL dont les détails seront annoncés dans les semaines à venir. Le gouvernement a récemment terminé les consultations et un sondage auprès des coopératives et les organismes sans but lucratif pour aider au développement de la phase 2 de l'IFCL. Le gouvernement sait que nombre de coopératives s'inquiètent de la façon dont fonctionnera le nouveau programme. Le SP Vaugham s'est également engagé à annoncer les détails du programme dans un avenir très proche, ce qui évitera toute interruption dans le financement et les services. La SCHL demeurera en contact avec la FHCC et les autres intervenants au fur et à mesure que nous travaillerons à une transition en douceur qui se traduira par du financement pour avril 2020.

Citations

« Tout le monde mérite un chez-soi abordable et sûr, et les coopératives d'habitation aident les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 60 ans. Nous sommes résolus à veiller à ce que le parc de logements communautaires sous administration fédérale demeure abordable et en bon état pour de nombreuses années à venir. C'est pourquoi nous avons lancé l'Initiative fédérale de logement communautaire, qui représente un investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans, afin de protéger et de soutenir cette importante source de logements. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

La phase I de l'Initiative fédérale de logement communautaire affecte du financement sur deux ans à partir du 1 er avril 2018 pour aider les ensembles de logements communautaires administrés par le gouvernement fédéral dont l'accord d'exploitation prendra fin.

avril 2018 pour aider les ensembles de logements communautaires administrés par le gouvernement fédéral dont l'accord d'exploitation prendra fin. Le financement alloué dans le cadre de la Phase 1 vise à protéger l'abordabilité pour les locataires des ensembles de logements communautaires administrés par le gouvernement fédéral; à stabiliser les activités des fournisseurs de logements communautaires; à assurer la présence continue de ménages à faible revenu dans l'ensemble; à donner aux fournisseurs de logements le temps d'effectuer la transition vers un nouveau programme de soutien au loyer et de se préparer pour la modernisation prévue à la phase 2, qui s'amorcera le 1 er avril 2020.

avril 2020. L'approche à long terme de la phase 2 aidera le secteur du logement communautaire à devenir plus résilient financièrement et plus novateur et comprendra des consultations avec les secteurs des coopératives et des organismes sans but lucratif à l'étape de son élaboration.

Liens connexes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement