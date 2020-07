Le gouvernement du Canada prolonge la durée des exigences imposées à toute personne qui entre au Canada aux termes de la Loi sur la mise en quarantaine

OTTAWA, ON, le 30 juin 2020 /CNW/ - La santé et la sécurité de la population canadienne constituent la priorité absolue du gouvernement du Canada. Afin de limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19 au pays, le gouvernement a pris des mesures sans précédent, notamment des restrictions visant les voyages non essentiels.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a repoussé au 31 août 2020 la date de fin des exigences relatives à l'isolement et à la mise en quarantaine obligatoires des personnes qui entrent au Canada. Toute personne qui entre au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, continuera d'être tenue de s'isoler pendant 14 jours si elle est atteinte de la COVID-19, ou s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle présente des symptômes de la maladie, ou de devoir se mettre en quarantaine pendant 14 jours si elle ne présente pas de symptômes. Le Décret précise également à quels moments les voyageurs sont tenus de porter un masque non médical ou un couvre-visage, dont une nouvelle exigence visant les personnes asymptomatiques autrement exemptées des exigences de mise en quarantaine qui doivent porter un masque non médical ou un couvre-visage dans les endroits publics lorsque la distanciation physique ne peut être maintenue.

Les mesures à la frontière interdisant l'entrée au Canada de tout étranger en provenance d'un pays autre que les États-Unis sous réserve de certaines exceptions limitées ne s'appliquant habituellement pas à des fins optionnelles ou discrétionnaires, telles que le tourisme, les loisirs et le divertissement, ont été prolongées jusqu'au 31 juillet 2020.

Les mesures frontalières qui restreignent tous les passages non essentiels à la frontière canado-américaine, notamment à des fins touristiques ou récréatives, demeurent en vigueur jusqu'au 21 juillet 2020.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada