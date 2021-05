Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour renforcer le secteur canadien de la biofabrication

Un investissement dans Resilience Biotechnologies Inc. permettra de mieux préparer le Canada à faire face aux pandémies

MISSISSAUGA, ON, le 18 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a reconnu dès le début de la pandémie qu'il était essentiel d'accroître la capacité du pays en matière de biofabrication. Il a donc investi massivement pour rectifier la situation et revitaliser ce secteur. Ces investissements contribuent aux efforts de mise au point de technologies sophistiquées en vue du développement de solutions purement canadiennes, comme des vaccins et des traitements qui serviront dans le cadre de futures pandémies. Ils contribuent également aux efforts de commercialisation de solutions fabriquées au Canada visant à lutter contre la COVID-19.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 199,16 millions de dollars dans Resilience Biotechnologies Inc. (anglais).

Cet investissement vient appuyer un projet de 401,52 millions de dollars qui contribuera au développement au Canada de contre-mesures médicales pour combattre la COVID-19 et au renforcement de l'état de préparation du pays en vue de futures pandémies.

Il permettra à Resilience Biotechnologies Inc. d'accroître sa capacité de fabrication ainsi que de remplissage et de finition de vaccins et de thérapeutiques, y compris ceux qui sont produits grâce à de nouvelles technologies comme l'ARNm et qui sont actuellement utilisés dans la lutte contre la COVID-19. Une fois le projet à terme, il sera possible de produire approximativement de 112 millions à 640 millions de doses de vaccins à base d'ARNm dans les installations de l'entreprise à Mississauga.

En agrandissant ses installations, Resilience Biotechnologies Inc. va accroître sa présence au Canada et offrir au pays une capacité de fabrication clinique et commerciale ainsi qu'une capacité de remplissage aseptique et de finition de vaccins et de thérapeutiques des plus essentiels. Grâce à ce financement, l'entreprise pourra créer et préserver 500 emplois à temps plein au Canada et créer 50 postes pour des étudiants du programme d'enseignement coopératif.

L'établissement d'un secteur de la biofabrication et des sciences de la vie dynamique est prioritaire pour le gouvernement. Pour atteindre cet objectif, il a proposé dans le budget de 2021 un financement totalisant 2,2 milliards de dollars qui fait fond sur les progrès déjà réalisés à cet égard.

« La priorité absolue du gouvernement du Canada est de protéger la santé des Canadiens et d'assurer leur sécurité. La contribution accordée aujourd'hui à Resilience Biotechnologies Inc. est un autre grand pas vers le positionnement du Canada en tant que leader dans le secteur des sciences de la vie. Elle aidera aussi à améliorer l'état de préparation du pays en cas de futures pandémies. Les investissements que nous réalisons se traduiront par la création d'emplois bien rémunérés et le développement de l'écosystème canadien des sciences de la vie, qui servira de moteur à la relance économique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Resilience est honorée de s'associer au Fonds stratégique pour l'innovation d'ISDE, ce qui lui permettra de bonifier ses infrastructures, son bassin de talents et sa capacité de production. Nous pourrons ainsi mieux préparer le Canada à affronter une future pandémie et nous pourrons contribuer à renforcer l'écosystème biopharmaceutique du Canada. »

- Le président-directeur général de National Resilience Inc., Rahul Singhvi



National Resilience Inc. (anglais) est une entreprise de fabrication et de technologie qui s'emploie à faciliter l'accès aux médicaments complexes et à protéger des perturbations les chaînes d'approvisionnement biopharmaceutiques. Resilience Biotechnologies Inc. est une filiale en propriété exclusive de National Resilience Inc. située à Mississauga , en Ontario . À titre d'organisation contractuelle de développement et de fabrication, elle se spécialise dans la mise au point et la fabrication clinique et commerciale ainsi que dans le remplissage aseptique et la finition de produits biologiques complexes et de vaccins.

, en . À titre d'organisation contractuelle de développement et de fabrication, elle se spécialise dans la mise au point et la fabrication clinique et commerciale ainsi que dans le remplissage aseptique et la finition de produits biologiques complexes et de vaccins. Actuellement, il n'y a pas d'organisation contractuelle de développement et de fabrication au Canada en mesure de produire suffisamment de vaccins pour satisfaire à la demande nationale et internationale. Resilience Biotechnologies Inc. entend répondre à ces besoins avec ce projet.

en mesure de produire suffisamment de vaccins pour satisfaire à la demande nationale et internationale. Resilience Biotechnologies Inc. entend répondre à ces besoins avec ce projet. Cet investissement repose sur les recommandations du Sous-comité conjoint de la bioproduction contre la COVID-19 mis en place par le Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19 et le Groupe de travail sur les thérapeutiques de la COVID-19.

Le projet de Resilience Biotechnologies Inc. se décline en deux volets : la modernisation des bâtiments existants (environ 930 mètres carrés) et la construction d'une annexe (environ 4 180 mètres carrés). De plus, le projet permettra d'accroître la capacité de fabrication ainsi que de remplissage et de finition de vaccins et de thérapeutiques à des fins commerciales, y compris les vaccins à base d'ARNm et autres produits biologiques.

Les investissements réalisés dans ce projet contribueront au développement au Canada de contre-mesures médicales pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et au renforcement de l'état de préparation du pays pour faire face à de futures pandémies, puisqu'ils permettront d'accroître la capacité de fabrication ainsi que de remplissage et de finition de vaccins et de thérapeutiques.

de contre-mesures médicales pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et au renforcement de l'état de préparation du pays pour faire face à de futures pandémies, puisqu'ils permettront d'accroître la capacité de fabrication ainsi que de remplissage et de finition de vaccins et de thérapeutiques. Le financement du gouvernement du Canada annoncé aujourd'hui provient du Fonds stratégique pour l'innovation.

annoncé aujourd'hui provient du Fonds stratégique pour l'innovation. Le gouvernement investit dans des projets de recherche à l'échelle du pays par l'entremise des programmes Défi et du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada ; de la Supergrappe de la fabrication de pointe; des agences de développement régional et des partenaires subventionnaires comme les Instituts de recherche en santé du Canada . Pour obtenir la liste complète des investissements réalisés, notamment ceux en recherche, consultez Document d'information - Investissements annoncés par le gouvernement du Canada pour renforcer la capacité nationale de biofabrication et stimuler la recherche de vaccins et de thérapeutiques contre la COVID-19.

