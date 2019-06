Le gouvernement du Canada met sur pied le Conseil consultatif canadien de la statistique

Les membres du Conseil seront chargés de conseiller le ministre et le statisticien en chef

OTTAWA, le 25 juin 2019 /CNW/ - Nous vivons dans un monde de plus en plus axé sur les données. Maintenant plus que jamais, les Canadiens ont besoin d'avoir accès en temps opportun aux données statistiques pertinentes et de haute qualité produites par Statistique Canada, pour prendre des décisions qui seront fondées sur des données probantes.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé la création du Conseil consultatif canadien de la statistique. Ce conseil fournira au ministre et au statisticien en chef du Canada des conseils impartiaux et indépendants sur des questions relevant de la qualité globale du système national de statistique en lien avec les principes de la Charte canadienne du numérique, ce qui permettra à Statistique Canada de demeurer au nombre des meilleurs organismes nationaux de statistique au monde.

Le Conseil sera présidé par Teresa Scassa, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques et droit de l'information à l'Université d'Ottawa, et sera formé des membres suivants :

Gurmeet Ahluwalia , associé directeur, StratExLead

, associé directeur, StratExLead David Chaundy , président et premier dirigeant, Conseil économique des provinces de l'Atlantique

, président et premier dirigeant, Conseil économique des provinces de l'Atlantique Annette Hester , directrice, TheHesterView

, directrice, TheHesterView Jan Kestle , présidente et première dirigeante, Environics Analytics

, présidente et première dirigeante, Environics Analytics Céline Le Bourdais , professeure titulaire de la chaire James McGill en sociologie, Université McGill

, professeure titulaire de la chaire en sociologie, Université McGill Gail Mc Donald , conceptrice du projet de complexe patrimonial d'Akwesasne de concert avec la Tribu mohawk de Saint-Régis

, conceptrice du projet de complexe patrimonial d'Akwesasne de concert avec la Tribu mohawk de Saint-Régis Howard Ramos , doyen associé à la recherche, Faculté des arts et des sciences sociales, Université Dalhousie

, doyen associé à la recherche, Faculté des arts et des sciences sociales, Université Dr. Michael C. Wolfson , consultant en santé et ancien titulaire d'une chaire de recherche du Canada en systèmes de modélisation sur la santé de la population de la Faculté de médecine de l'Université d' Ottawa

Les membres utiliseront leur savoir-faire et leurs perspectives globales pour offrir des conseils à l'égard d'un éventail de questions. Ils cerneront notamment les nouveaux secteurs prometteurs et se pencheront sur les problèmes et les défis. Le Conseil produira un rapport annuel sur l'état du système national de statistique.

Ces nominations s'inscrivent dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, et à aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

« La prise de décisions dans l'économie moderne doit s'appuyer sur les meilleurs éléments probants et les meilleures données. Le Conseil consultatif canadien de la statistique jouera un rôle prépondérant pour assurer l'indépendance de Statistique Canada ainsi que la pertinence et l'efficacité soutenues du système de statistique au pays. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« J'ai hâte de travailler de concert avec le Conseil consultatif canadien de la statistique pour continuer de rehausser la pertinence de notre organisme national de statistique de calibre mondial, et pour préserver la confiance que nous accordent les Canadiens depuis plus d'un siècle. »

- Le statisticien en chef du Canada, Anil Arora

Les membres du Conseil ont été choisis en fonction de leur expertise dans divers domaines liés au système national de statistique, y compris la confidentialité des données, le point de vue de l'utilisateur à l'égard des données, les technologies numériques et le savoir général sur les organismes de statistique.

Le statisticien en chef agira à titre de membre d'office du Conseil.

La mise sur pied du Conseil consultatif canadien de la statistique s'inscrit au nombre des initiatives qui viennent appuyer la modernisation de Statistique Canada en vue de fournir en temps opportun aux Canadiens des données et des renseignements de haute qualité dans notre société de plus en plus numérique.

Le Conseil consultatif canadien de la statistique adhère à la nouvelle Charte canadienne du numérique, en vertu de laquelle le gouvernement veillera à l'utilisation éthique des données afin de créer de la valeur, de promouvoir l'ouverture et d'améliorer la vie des gens.

