Le gouvernement du Canada lance une consultation sur les lignes directrices pour les similis produits de viande et de volaille

OTTAWA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À mesure que croît l'industrie canadienne des aliments à base de plantes, le gouvernement du Canada s'efforce d'apporter plus de clarté à l'industrie et aux consommateurs sur les règlements qui s'appliquent à ces produits.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) entreprend aujourd'hui une consultation sur les mises à jour proposées aux lignes directrices à l'intention de l'industrie sur les similis produits de viande et de volaille et certains aliments protéinés d'origine végétale, et encourage l'industrie et les consommateurs à faire connaître leur point de vue d'ici le 3 décembre 2020.

Les lignes directrices actuelles de l'ACIA sur les similis produits de viande et de volaille s'appliquent aux produits qui sont fabriqués pour ressembler à des produits de viande ou de volaille. Les hambourgeois à base de plantes qui ressemblent à un hambourgeois de bœuf en utilisant des ingrédients qui simulent la couleur rouge ou l'effet de marbrure de la graisse de la viande d'origine animale en sont un exemple. L'Agence reconnaît également qu'il est nécessaire d'actualiser les lignes directrices pour inclure les produits alimentaires qui sont des protéines végétales qui ne sont pas destinées à ressembler ou à remplacer un produit à base de viande ou de volaille. Il s'agit par exemple de hambourgeois au tofu, de pains de lentilles ou de galettes de soja correctement identifiés.

Les mises à jour proposées des lignes directrices visent à clarifier ce qui constitue des similis produits de viande ou de volaille conformément au Règlement sur les aliments et drogues et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Les lignes directrices énoncent les règles relatives à l'étiquetage, à la publicité, à la composition et à l'enrichissement de ces produits. Des lignes directrices plus claires aideront l'industrie à mieux comprendre et à appliquer les exigences réglementaires.

En complétant le sondage en ligne, les consommateurs peuvent communiquer à l'ACIA leur connaissance de ces produits et indiquer quels renseignements sur l'étiquette sont importants pour eux. La perception qu'ont les consommateurs de ces aliments permettra de conseiller l'industrie sur la manière de mieux positionner ses produits de manière véridique et non trompeuse, comme l'exige la réglementation, et de fournir des informations qui aideront les consommateurs à prendre des décisions d'achat éclairées.

« La croissance de l'industrie canadienne des aliments à base de plantes indique le besoin de lignes directrices plus claires pour mieux appuyer le niveau de compréhension de l'industrie et son application des exigences réglementaires. Nous travaillons à cette clarification qui inclut une meilleure compréhension du point de vue et des besoins des consommateurs pour leur permettre de faire des choix plus éclairés sur l'alimentation. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Plus de 40 % de la population canadienne s'efforce activement d'incorporer davantage d'aliments végétaux dans son régime alimentaire.

Au Canada, les ventes de produits protéiques à base de plantes ont augmenté de 7 % pour atteindre plus de 1,5 milliard de dollars au cours de l'exercice 2016-2017.

Le Canada est le premier producteur et exportateur de légumineuses (pois secs et lentilles).

Le Règlement sur les aliments et drogues exige que les similis produits de viande et de volailles soient clairement représentés sous forme de simili, soient clairement étiquetés comme tels et répondent à des exigences particulières en matière de composition et d'enrichissement.

L'ACIA fournit des outils à l'industrie pour promouvoir la conformité à la réglementation, comme l'Outil d'étiquetage pour l'industrie. Cet outil fournit des conseils à l'industrie sur l'étiquetage des aliments, y compris pour les similis produits de viande et de volaille.

