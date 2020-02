Le gouvernement du Canada invite les petites entreprises à proposer des solutions innovatrices pour mettre au point des technologies de substitution et pour améliorer l'accessibilité

Les solutions retenues aideront les Canadiens ayant une incapacité à lire les imprimés et rendront l'information numérique plus accessible

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est le plus important acquéreur de biens et de services au Canada et, à ce titre, il utilise ses activités d'approvisionnement pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes à se lancer en affaires, à se développer et à prendre de l'expansion.

Dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, le gouvernement du Canada invite les PME à proposer des solutions novatrices en réponse à des défis particuliers. Les entreprises retenues peuvent recevoir jusqu'à 150 000 $ pour mettre au point une preuve de faisabilité de leur idée. Celles qui atteignent la phase 2 peuvent recevoir jusqu'à 1 million de dollars pour développer un prototype fonctionnel. En finançant la conception de telles innovations, le gouvernement aide les PME à accélérer leur parcours commercial, ainsi qu'à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada.

Aujourd'hui, Solutions innovatrices Canada a lancé les défis suivants :

Transformer les pixels en données : L'imagerie au service de l'accessibilité

Le Centre de solutions en imagerie de documents de Services publics et Approvisionnement Canada souhaite élaborer des solutions innovantes de saisie des données pour rehausser l'accessibilité aux documents numérisés et les capacités de production, dans le but de fournir aux citoyens et aux organisations gouvernementales des renseignements numériques rentables, accessibles et adaptés à leurs besoins.

Emploi et Développement social Canada cherche une solution qui se traduira par plus d'innovation et d'efficacité dans la production d'une grande variété de documents sur papier et numériques en média substitut pour les Canadiens incapables de lire les imprimés, ainsi que pour l'accès à ces documents. Il peut s'agir notamment de documents juridiques et de formulaires en ligne.

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un leader mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain.

Citations

« Notre gouvernement utilise son pouvoir d'achat pour aider les petites entreprises à innover et à devenir plus concurrentielles. Nous y arrivons en mettant au cœur de ces défis notre principal atout : les gens. Nous soutenons l'esprit innovateur des petites entreprises dans le but d'abattre des obstacles et de donner à l'ensemble des Canadiens ayant un handicap des chances égales de décrocher les emplois de la classe moyenne, tant aujourd'hui que demain »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« En tant que principal acheteur au Canada, notre gouvernement est particulièrement bien placé pour jouer un rôle de leader dans des dossiers comme l'accessibilité. Par l'entremise de cette initiative, nous témoignons de notre volonté à tirer parti de ces possibilités pour stimuler la croissance et l'innovation au sein des entreprises locales. »

- La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Anita Anand

« Notre gouvernement est au service des petites entreprises. Nous redoublons d'efforts pour éliminer les tracasseries administratives et pour aider les entrepreneurs à se lancer en affaires, à faire prendre de l'expansion à leur entreprise et à atteindre de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme exceptionnel qui utilise les projets d'approvisionnement du gouvernement pour aider les petites entreprises à innover, puis à commercialiser leurs innovations. Il est question ici de nouveaux défis importants à relever, et je suis impatiente de voir les solutions que proposeront nos petites entreprises. La prospérité des petites entreprises aux quatre coins du pays est synonyme de croissance économique et de création d'emplois pour la classe moyenne. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« En lançant des initiatives comme Le défi technologique des entreprises en matière de médias substituts, nous éliminons certains obstacles à l'accessibilité aux documents imprimés. Cet investissement dans la mise au point de documents en formats substituts se traduira naturellement par une meilleure inclusion et offrira aux personnes handicapées de meilleures occasions de lire et d'apprendre. Notre pays et sa population atteignent des sommets lorsque tous les citoyens ont des possibilités égales de participation à la vie collective. Ensemble, nous bâtissons un Canada plus accessible et inclusif. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough

Les faits en bref

Environ 2,4 millions de Canadiens de plus de 15 ans ont une incapacité à lire les imprimés. Il peut s'agir de troubles d'apprentissage, de lecture ou de perception, ou de handicaps physiques ou visuels qui nuisent à la capacité de lire des documents imprimés traditionnels.

On estime que moins de 10 % des documents imprimés au Canada sont disponibles en formats pleinement accessibles aux personnes ayant une incapacité à lire les imprimés, ce qui constitue un frein à la pleine inclusion socio-économique de ces personnes.

