Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation au sein d'une grappe de ressources propres

Le financement attribué au Réseau d'innovation pour les ressources propres aidera 20 entreprises canadiennes de l'Ouest à adopter des technologies propres

CALGARY, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Le leadership et l'innovation en matière d'environnement sont essentiels à la transition du Canada vers une économie à faible teneur en carbone. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada favorise les regroupements entre l'expertise en matière de recherche au pays et des entreprises qui veulent saisir de nouvelles possibilités et résoudre des enjeux par le développement et l'adoption de solutions novatrices.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Amarjeet Sohi, a rencontré aujourd'hui des membres de la Chambre de commerce de Calgary pour discuter des retombées de l'investissement de 100 millions de dollars sur quatre ans prévu dans le budget de 2019, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI), pour soutenir les activités du Réseau d'innovation pour les ressources propres (site en anglais : Clean Resource Innovation Network ou CRIN). Le CRIN est un consortium composé d'entreprises de toutes les tailles, d'innovateurs, d'organismes à but non lucratif et d'établissements universitaires. Ces organismes collaborent afin d'accélérer le développement et l'adoption de solutions novatrices visant à atténuer les répercussions de l'industrie pétrolière et gazière sur l'environnement, notamment en réduisant l'eau et les terres utilisées, en utilisant de nouvelles technologies d'assainissement des puits et des terres et en réduisant les émissions polluantes.

Grâce au financement obtenu dans le cadre du budget de 2019, le CRIN pourra, au moyen d'une bonne collaboration, mettre au point des solutions d'avant-garde en matière de technologies propres, ce qui soutiendra la croissance économique, la création d'emplois de qualité bien rémunérés et la production d'énergies plus propres.

Le ministre Sohi a aussi annoncé un investissement de 450 684 $ pour soutenir le CRIN. Ce financement aidera le consortium à développer et à mettre en œuvre son programme Innovation, croissance et concurrence (Innovation Growth and Competitiveness Program). Ce programme favorisera l'établissement de liens plus solides au sein de la grappe et d'alliances stratégiques au sein de l'industrie de l'innovation liée aux ressources naturelles. Il soutiendra également la recherche de débouchés commerciaux dans le domaine des technologies propres pour les petites et moyennes entreprises (PME) novatrices et le secteur pétrolier et gazier. Cet investissement aidera de nombreuses entreprises canadiennes à adopter des solutions propres et générera des investissements d'envergure en recherche-développement de la part des entreprises. Cette annonce a été faite par le ministre Sohi, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEO, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« L'investissement d'aujourd'hui permettra aux PME canadiennes du secteur des ressources propres d'obtenir les outils, les connaissances et les partenariats dont elles ont besoin pour continuer d'innover et de croître. Le secteur pourra ainsi continuer de soutenir la croissance économique du pays, en créant de bons emplois pour la classe moyenne, tout en réduisant son empreinte environnementale. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, l'honorable Navdeep Bains

« Un environnement sain et une économie prospère vont de pair, et les Canadiens en sont bien conscients. C'est pourquoi, en cette période de transition vers une économie axée sur une croissance propre, notre gouvernement favorise les regroupements entre l'expertise canadienne en matière de recherche et les entreprises innovatrices. Notre investissement total de plus de 100 millions de dollars dans le Réseau d'innovation pour des ressources propres permettra au consortium de forger des ententes de collaboration en vue de mettre au point de nouvelles technologies et solutions plus propres. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Amarjeet Sohi

« Nous apprécions l'engagement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada à soutenir la croissance de l'écosystème du CRIN. En renforçant davantage notre écosystème d'innovation, nous accélérerons la recherche de nouvelles solutions technologiques pour commercialisation et adoption, afin que le Canada soit le chef de file mondial en ce qui concerne la production propre d'hydrocarbures, de l'extraction jusqu'à l'utilisation. »

- La vice-présidente, Technologie et innovation, Canadian Natural Resources Limited, et présidente du CRIN, Joy Romero

Les faits en bref

Le soutien obtenu de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada permettra au consortium CRIN d'accroître sa capacité et d'établir un secrétariat pour la grappe, afin de maximiser les retombées et les résultats découlant de futurs fonds accordés au titre du FSI.

Liens connexes

Fonds stratégique pour l'Innovation

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA

Suivez Diversification de l'économie de l'Ouest Canada sur Twitter : @DEO_Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada