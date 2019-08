Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport du Stewart World Port pour aider à acheminer les produits aux marchés

STEWART, BC, le 2 aout 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce d'un important investissement de 13,1 millions de dollars qui sera consacré à un projet qui accroîtra l'efficacité du Stewart World Port en vue d'acheminer les marchandises canadiennes vers les marchés internationaux.

Le projet accroîtra la capacité et améliorera la fluidité du port en ce qui a trait aux nouveaux produits de base d'exportation comme le bois en vrac, le minerai et les produits agricoles du Nord de la Colombie-Britannique, du Yukon, de l'Alberta et de la Saskatchewan. Le projet consiste à installer des systèmes de convoyeurs de chargement en vrac et à mettre en place des installations d'alimentation et de contrôle au Stewart World Port.

Ces travaux amélioreront le réseau de transport de la région servant au transport des marchandises en vrac. Les expéditeurs pourront ainsi économiser temps et argent en acheminant les marchandises directement du Nord de la Colombie-Britannique, du Yukon, de l'Alberta et de la Saskatchewan vers les marchés outre-mer par l'intermédiaire du port plutôt que par camion ou par train vers les autres ports maritimes de l'Ouest. Les émissions de gaz à effet de serre en seront également réduites.

Ces investissements devraient avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi dans la région en créant environ 275 emplois pendant la période de construction.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la fluidité et la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

Citation

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable joue un rôle clé dans la croissance économique du Canada . Le Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui soutiendront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations, 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les autres marchés internationaux est en pleine croissance. Entre 2015 et 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (sans compter le Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards de dollars.

. Le Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui soutiendront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations, 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les autres marchés internationaux est en pleine croissance. Entre 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (sans compter le Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards de dollars. Les ports canadiens sont indispensables à l'exportation outre-mer des ressources naturelles du Canada et ils constituent d'importantes plaques tournantes reliant les côtes canadiennes aux marchés intérieurs. Le port de Stewart est le port exempt de glace le plus au nord du Canada ; il sert au transit de marchandises diverses, de cargaisons spéciales liées à un projet et de produits forestiers, il livre aux clients qui achètent du vrac, et il offre un accès à la Colombie-Britannique, à l' Alberta et au Yukon .

et ils constituent d'importantes plaques tournantes reliant les côtes canadiennes aux marchés intérieurs. Le port de Stewart est le port exempt de glace le plus au nord du ; il sert au transit de marchandises diverses, de cargaisons spéciales liées à un projet et de produits forestiers, il livre aux clients qui achètent du vrac, et il offre un accès à la Colombie-Britannique, à l' et au . Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence dans de nouveaux marchés, et à tirer profit des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries axées sur les importations, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence dans de nouveaux marchés, et à tirer profit des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries axées sur les importations, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. The Government of Canada is making investments that help Canadian exporters accelerate their presence in new markets, and take advantage of the new opportunities that exist because of the trade agreements the Government has secured in the past three years. By investing in export-intensive industries, the Government is committed to the creation of well-paying jobs and strengthening Canada's economy.

is making investments that help Canadian exporters accelerate their presence in new markets, and take advantage of the new opportunities that exist because of the trade agreements the Government has secured in the past three years. By investing in export-intensive industries, the Government is committed to the creation of well-paying jobs and strengthening economy. Au moyen du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

Document connexe

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

Liens connexes

Initiative des corridors de commerce et de transport

Plan Investir dans le Canada

Transports 2030

SOURCE Transports Canada