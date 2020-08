Le gouvernement du Canada investit dans des projets de proximité qui abordent les défis associés aux démences

Pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de leurs aidants naturels dans les collectivités du Canada

OTTAWA, ON, le 13 août 2020 /CNW/ - Plus de 432 000 Canadiens de plus de 65 ans sont atteints de démence, et les répercussions de celle-ci sur les personnes qui en sont atteintes et sur leurs aidants naturels se font sentir dans les collectivités de tout le Canada. Il est à prévoir que le nombre de personnes atteintes de démence va augmenter, et c'est pour cette raison que l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être des personnes touchées par la démence est une priorité pour le Canada.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 7,85 millions de dollars sur 4 ans dans 12 nouveaux projets qui aideront les personnes atteintes de démence, leurs familles, leurs aidants naturels et leurs collectivités. Le gouvernement du Canada finance ces projets par l'intermédiaire de l'Investissement en matière de démence dans les communautés (IDC), qui soutient des projets de proximité abordant les défis associés aux démences. Chaque projet financé par l'IDC fait participer des personnes ayant une expérience vécue à sa conception, à sa réalisation ou à son évaluation.

Les 12 nouveaux projets se pencheront sur les besoins des citoyens des collectivités canadiennes dans divers domaines. Ils viseront entre autres à :

accroître la sensibilisation à la démence et éliminer la stigmatisation qui y est associée;

augmenter l'efficacité des communications entre les fournisseurs de soins, les personnes atteintes de démence et leurs familles pour atténuer le stress et augmenter le bien-être;

créer des plans d'action de proximité pour favoriser l'intégration sociale des personnes atteintes de démence.

Les projets annoncés aujourd'hui servent l'un des trois objectifs de la toute première stratégie nationale en matière de démence du Canada, appelée Une stratégie sur la démence pour le Canada : Ensemble, nous y aspirons, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de démence et des aidants naturels.

En plus des projets soutenus par l'IDC, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) annonce un premier projet financé par le nouveau Fonds stratégique pour la démence (FSD). L'ASPC octroie 163 603 $ à l'Association des femmes autochtones du Canada pour un projet intitulé Stigma : An Exploration of Lived Experience, Understandings and Behaviours of Dementia within Indigenous Communities. Le FSD appuie la mise en œuvre d'éléments clés de la stratégie nationale sur la démence, notamment une campagne nationale d'éducation et de sensibilisation du public, des initiatives de sensibilisation ciblées, des initiatives facilitant l'accès aux conseils sur la démence et leur application et la création d'un vaste portail en ligne pour donner aux Canadiens un accès à des ressources d'information sur la démence.

Citation

« Une meilleure compréhension de la démence permettra aux communautés d'être mieux en mesure de devenir des lieux accueillants pour les personnes atteintes de la maladie et leurs aidants naturels. En accroissant la sensibilisation à la démence et en réduisant la stigmatisation, le gouvernement du Canada aidera les personnes qui vivent avec la démence et leurs aidants naturels à être actifs, à se sentir valorisés et soutenus et à rester bien ancrés dans leur milieu de travail et leur collectivité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les deux tiers des Canadiens de plus de 65 ans vivant avec une démence diagnostiquée sont des femmes.

La démence n'a pas seulement des répercussions sur la personne qui en est atteinte, mais elle en a aussi sur leurs familles, leurs aidants naturels et leurs collectivités.

Au Canada , en moyenne neuf aînés par heure reçoivent un diagnostic de démence. Après l'âge de 65 ans, le risque de recevoir un diagnostic de démence double tous les cinq ans.

Produits connexes

Document d'information

Liens associés

Une stratégie sur la démence pour le Canada : Ensemble, nous y aspirons

Démence

Investissement en matière de démence dans les communautés

