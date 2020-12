Le gouvernement du Canada investit 98,9 M$ sur cinq ans afin de moderniser la GRC et de renforcer ses capacités de bases pour lutter contre le blanchiment d'argent et repérer les produits de la cr...

OTTAWA, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - On entend créer des équipes intégrées d'enquête sur le blanchiment d'argent (EIEBA) en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec; ces équipes réuniront des experts de divers organismes pour aborder les affaires très médiatisées et favoriser les enquêtes sur le blanchiment d'argent et les produits de la criminalité au pays.

La GRC entend aussi investir dans les secteurs de la gestion de l'information et de la technologie de l'information (GI-TI), des communications protégées et de l'analyse de données afin de renforcer les capacités opérationnelles et d'enquête de la Police fédérale, notamment en rehaussant l'appui aux enquêtes sur le blanchiment d'argent et les produits de la criminalité.

Vu la nécessité d'une initiative concertée, les membres de la GRC seront épaulés dans ces équipes par des représentants de l'Agence des services frontaliers du Canada, de l'Agence du revenu du Canada, du Groupe de la gestion juricomptable (GGJ), ainsi que d'un avocat-conseil de la Couronne du Service des poursuites pénales du Canada. On pourra également faire appel, ponctuellement, aux services de police locaux. Ces nouvelles équipes travailleront de concert en vue de repérer, de saisir, de bloquer et de confisquer les biens illicites et non déclarés accumulés par les criminels organisés du plus haut niveau.

Investir dans l'amélioration de ses technologies de base aidera la GRC à fournir des services efficaces à la hauteur des attentes des Canadiens et de réprimer les menaces les plus graves pour la sécurité publique. Cette modernisation permettra à la GRC de traiter des données et des preuves numériques complexes beaucoup plus rapidement que par les méthodes traditionnelles. Le recours à des outils novateurs de la science des données à l'appui des enquêtes prioritaires renforcera nos efforts de répression contre des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués et posant des défis d'enquête grandissants.

Outre ces investissements et ces initiatives, la GRC a décrété la nécessité d'aborder le volet du blanchiment d'argent et des produits de la criminalité dès l'amorce de toute enquête fédérale d'envergure.

La GRC demeure résolue à collaborer avec tous les niveaux de gouvernement au pays et à l'étranger ainsi qu'avec les partenaires publics et privés dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la protection de l'intégrité économique du Canada.

« Les équipes intégrées d'enquête sur le blanchiment d'argent permettront à la GRC de renforcer sa capacité de cibler, de mener enquête et de perturber les blanchisseurs d'argent professionnels et les réseaux de contrôleurs d'argent internationaux, et de mener à bien les enquêtes sur les produits de la criminalité.» -- Peter Payne, surintendant, directeur de la Criminalité financière, Opérations criminelles de la Police fédérale

« Les organisations criminelles continuent de recourir au blanchiment d'argent pour financer leurs activités et leurs réseaux criminels. L'enquête sur le blanchiment d'argent gagne en complexité, surtout compte tenu de l'adoption par les criminels de technologies de pointe, en évolution constante. La capacité de traiter rapidement de vastes volumes de données complexes est essentielle pour appliquer la loi, protéger le public et administrer la justice.» - Michel Arcand, commissaire adjoint, Opérations criminelles de la Police fédérale

« Investir dans l'amélioration de nos technologies de base favorisera nos enquêtes sur le blanchiment d'argent et les produits de la criminalité, ainsi que toutes nos enquêtes d'envergure. La GRC, par l'entremise du programme de la Police fédérale, est résolue à contribuer aux initiatives canadiennes et internationales de lutte contre le blanchiment d'argent; nous entendons continuer de traquer l'argent et nous remercions le gouvernement pour son soutien financier.»

--Michael Duheme, sous-commissaire à la Police fédérale

Répartition du budget de 98,9 M$ :

19,9 M$ dans les nouvelles équipes intégrées d'enquête sur le blanchiment d'argent



63,5 M$ dans l'amélioration des technologies de base



10,1 M$ dans le soutien opérationnel



5,5 M$ dans les services internes

Des fonds serviront également à financer environ 60 nouveaux employés à plein temps.

20 de ces nouveaux employés seront affectés aux équipes intégrées d'enquête sur le blanchiment d'argent.

