Le gouvernement du Canada fournit une aide fédérale à la Colombie-Britannique

OTTAWA, ON, le 4 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir de l'aide aux Canadiens dans le besoin.



Le gouvernement a accepté une demande officielle d'aide fédérale à la Colombie-Britannique, qui fait face à une situation sans précédent de feux de forêt.



Les ressources des Forces armées canadiennes seront mises à disposition pour assurer le transport aérien du personnel, des fournitures et de l'équipement vers et hors des zones touchées par les incendies en Colombie-Britannique, et pour soutenir une évacuation dans une situation d'urgence si nécessaire. De plus, la 3e Division canadienne maintient une unité d'intervention immédiate qui peut être déployée en réponse à une demande d'aide fédérale approuvée.

Le Centre des opérations du gouvernement, par l'intermédiaire du bureau régional de Sécurité publique, a du personnel qui travaille à la coordination de l'intervention fédérale face à la situation en Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada continue de surveiller et d'évaluer la situation des feux de forêt à l'échelle nationale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et, avec tous ses partenaires, il continue d'évaluer les répercussions de la pandémie actuelle de COVID-19 sur les interventions en cas de feux de forêt. Les provinces et les territoires ainsi que le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) ont également pris des mesures d'adaptation importantes pour s'assurer que les feux de forêt peuvent être gérés dans le contexte de la COVID, notamment en ce qui concerne l'équipement de protection individuelle (EPI), la modernisation des camps de tir et les mesures de distanciation sociale.



Citations

« Au nom de tous les Canadiens, merci aux premiers intervenants qui travaillent sans relâche pour combattre les feux de forêt et soutenir les personnes dans le besoin. Les Canadiens peuvent être assurés que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour assurer la sécurité des Britanno-Colombiens et de leurs communautés. »

-- L'honorable Bill Blair, ministre de la sécurité publique et de la protection civile

« Les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes ont l'expérience de la lutte contre les incendies de forêt dans tout le pays. Ils utiliseront cette expérience alors que nous aidons la Colombie-Britannique dans sa lutte. Quel que soit le défi, nos membres sont toujours prêts à répondre à l'appel. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« La Colombie-Britannique déploie toutes les ressources nécessaires en réponse à la catastrophe de Lytton et aux incendies de forêt dans toute la province, et nous sommes reconnaissants des efforts inlassables des milliers de personnes qui luttent contre les incendies. Nous reconnaissons qu'il faudra davantage de ressources pour soutenir ce travail vital tout au long de l'été. C'est pourquoi nous avons fait une demande officielle d'aide fédérale pour obtenir une aide supplémentaire en matière de soutien aérien - pour déplacer les équipes et l'équipement et assurer le transport d'urgence du personnel dans des conditions dangereuses. Nous sommes reconnaissants au gouvernement fédéral de s'engager à nous aider dans nos efforts. »



- L'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique



Liens associés

La gestion des urgences

Centre des operations du gouvernement

Demande d'aide fédérale

Accords d'aide financière en cas de catastrophe

Fumée des feux de forêt 101 : La fumée des feux de forêt et votre santé

Préparez-vous

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada