Le gouvernement du Canada appuie la recherche dans l'industrie pomicole de la Nouvelle-Écosse

KENTVILLE, NS, le 12 août 2019 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Keith Colwell, ministre de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse, étaient au Centre de recherche et de développement de Kentville aujourd'hui pour annoncer l'octroi d'une aide financière à la Nova Scotia Fruit Growers' Association (NSFGA) à des fins de recherche sur l'amélioration de la production et de l'entreposage de pommes de qualité supérieure.

Le programme fédéral Agri-science versera une contribution maximale de 384 490 $ à la NSFGA afin de l'aider à étudier et à mettre au point de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de production écologiques pour combattre les maladies fongiques et les insectes ravageurs du pommier, tout en prolongeant la période de récolte et en maintenant la qualité des pommes après la récolte. Grâce à ces efforts, la NSFGA vise à réduire les pertes causées par les maladies fongiques, la mouche de la pomme et les troubles postérieurs à la récolte.

L'Initiative de partenariat pour des projets agricoles de l'Atlantique (IPPAA) fournira une aide additionnelle de 167 526 $, y compris des fonds du gouvernement fédéral et des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les quatre provinces de l'Atlantique ont créé l'IPPAA pour encourager la collaboration à des projets admissibles selon leurs ententes à frais partagés du Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA). Les projets à l'étude dans le cadre de l'IPPAA offrent des avantages mutuels dans la région et favorisent ainsi la rentabilité, la compétitivité et la durabilité du secteur agricole et agroalimentaire du Canada atlantique.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Le PCA comprend des programmes et des activités visant à rendre le secteur plus compétitif grâce à la recherche, à la science et à l'innovation.

Citations

« Les producteurs de fruits de la Nouvelle-Écosse sont le pilier de nombreuses collectivités rurales dans la province. Cet investissement nous permet d'aider nos pomiculteurs à augmenter leurs rendements et à accroître leur présence sur les principaux marchés d'exportation. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Nouvelle-Écosse est le quatrième producteur de pommes en importance au Canada et nous voulons améliorer la façon dont ce fruit est produit et entreposé. Le soutien que nous offrons est un investissement dans la recherche qui aidera les producteurs à trouver des moyens de continuer à améliorer la qualité des variétés de pommes à valeur ajoutée, comme Honeycrisp, Ambrosia et Gala. »

- L'honorable Keith Colwell, ministre de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse

« Le Nouveau-Brunswick est heureux d'appuyer financièrement d'importantes activités de recherche sur la pomme qui se poursuivront dans la région au cours des quatre prochaines années. Il s'agit d'une collaboration entre Agriculture et Agroalimentaire Canada, les trois provinces maritimes et leurs associations de pomiculteurs. La recherche continuera de viser les variétés de pommes de grande valeur telles que Honeycrisp, ainsi que les problèmes de gestion des cultures tels que la lutte antiparasitaire, l'entreposage après la récolte et la qualité des fruits. »

- L'honorable Ross Wetmore, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick

« La science et l'innovation sont essentielles à la croissance et à la réussite continues de notre secteur agricole. La province de l'Île-du-Prince-Édouard est heureuse d'appuyer la recherche visant à améliorer la production et l'entreposage des pommes de grande qualité. »

- L'honorable Bloyce Thompson, ministre de l'Agriculture et des Terres de l'Île‑du‑Prince‑Édouard

« Il y a beaucoup d'optimisme actuellement dans l'industrie des fruits de verger de la Nouvelle‑Écosse. Ce climat positif est en grande partie attribuable à l'introduction de nouvelles variétés et de nouvelles technologies qu'il n'aurait pas été possible de mettre au point sans le concours de projets de recherche comme ceux-ci. Cet investissement nous aidera à peaufiner la technologie nécessaire pour maintenir notre compétitivité dans l'industrie mondiale des fruits de verger. »

- Larry Lutz, président, Nova Scotia Fruit Growers' Association

Les faits en bref

Le Canada est un chef de file mondial de la production, de l'entreposage et de la transformation de fruits selon une approche novatrice et écologique.

est un chef de file mondial de la production, de l'entreposage et de la transformation de fruits selon une approche novatrice et écologique. La valeur à la ferme des pommes dans les Maritimes a atteint 24,7 millions de dollars en 2017, soit 9,2 millions de dollars de plus qu'en 2011, grâce aux cultivars à fort rapport économique comme les pommes Honeycrisp et Ambrosia.

La NSFGA a été fondée en 1863. Son mandat consiste à faire la promotion des pommes de la Nouvelle-Écosse sur les marchés internationaux et à recueillir des renseignements sur les nouvelles variétés, les maladies et les insectes ainsi que d'autres données pour les producteurs.

Le programme Agri-science vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant les activités scientifiques préalables à la commercialisation et la recherche de pointe qui profitent au secteur agricole et agroalimentaire ainsi qu'aux Canadiens.

L'Initiative de partenariat pour des projets agricoles de l'Atlantique vise à encourager la collaboration dans la région de l'Atlantique et à financer les projets d'intérêt mutuel qui peuvent entraîner une amélioration de la rentabilité, de la compétitivité et de la durabilité du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro‑industriels dans le Canada atlantique.

