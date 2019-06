Le gouvernement du Canada approuve le projet de ligne de transport Manitoba-Minnesota pour stimuler l'économie et protéger l'environnement

OTTAWA, le 14 juin 2019 /CNW/ - Les Canadiens comprennent que pour que de bons projets puissent aller de l'avant et faire croître notre économie, nous devons protéger notre environnement et respecter les droits des peuples autochtones. L'énergie propre et renouvelable joue un rôle essentiel dans l'avenir énergétique du Canada, et le gouvernement fédéral a à cœur d'appuyer de tels projets. C'est pourquoi le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui que le gouverneur en conseil a approuvé le projet de ligne de transport Manitoba‑Minnesota de Manitoba Hydro, d'une valeur de 453 millions de dollars. Cette décision a été prise après examen :

du rapport sur les motifs de décision de l'Office national de l'énergie (ONE), qui recommandait l'approbation du projet, sous réserve de 28 conditions;

du rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, qui décrit les vastes consultations menées par le gouvernement du Canada auprès des groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet proposé.

Le gouvernement est résolu à bien réaliser les bons projets. Cet important projet d'énergie propre :

créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens;

accroîtra la compétitivité du marché canadien de l'électricité;

comportera un minimum de 20 % de contrats de construction avec achats auprès de fournisseurs autochtones, de contrats avec des sous-traitants autochtones, de même que l'embauche et la formation d'Autochtones;

renforcera notre important partenariat énergétique avec les États-Unis en augmentant les exportations d'électricité du Canada ;

; protégera l'environnement en favorisant la croissance des énergies renouvelables hydroélectriques et en réduisant, de plus de trois millions de tonnes, les émissions de gaz à effet de serre en remplaçant la production d'électricité à partir du charbon et d'autres sources.

Dans le cadre des consultations de la Couronne, le gouvernement du Canada est déterminé à veiller à ce que les préoccupations et les intérêts des peuples autochtones soient compris et que soient fournies des réponses sérieuses et, le cas échéant, des mesures d'accommodement. Le gouvernement du Canada estime s'être acquitté de son obligation de consulter.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement a demandé à l'ONE de modifier cinq conditions relatives au projet pour répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones lors des consultations de la Couronne et offrir des accommodements. La modification des conditions de l'ONE reflète les directives données par la Cour d'appel fédérale dans sa décision sur le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain.

Le gouvernement a également donné suite à trois suggestions formulées par l'ONE dans son rapport sur les motifs de décision, notamment par la création d'une initiative d'études sur les ressources terrestres et culturelles pour appuyer la réalisation d'études par des Autochtones sur des questions liées au projet.

Le gouvernement a entendu et compris les préoccupations soulevées par les groupes autochtones au sujet de l'annulation des conditions offertes par le gouvernement du Manitoba. Comme il l'a fait tout au long du processus de consultation, le gouvernement continue d'encourager toutes les parties à travailler de concert pour régler ces questions. Il continuera d'ailleurs à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour faire progresser la réconciliation, y compris par des possibilités de développement économique.

Le gouvernement entend approuver les bons projets au terme d'examens approfondis de manière à créer de bons emplois dans la classe moyenne, à protéger l'environnement et à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones.

« Les Canadiens comprennent qu'un réseau électrique propre, moderne et résilient contribue à lutter contre les changements climatiques et à assurer la transition vers une économie sobre en carbone. Le projet de ligne de transport d'électricité Manitoba‑Minnesota atteint ces objectifs tout en améliorant la compétitivité de notre marché de l'électricité et en créant de bons emplois pour la classe moyenne. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles

Le projet comprendra la ligne de transport d'énergie internationale (LTEI) de Dorsey et des modifications à deux lignes de transport existantes. La LTEI de Dorsey est une ligne de transport de 213 kilomètres et de 500 kilovolts qui s'étendrait d'un point au nord-ouest de Winnipeg jusqu'à l'État du Minnesota , traversant la frontière canado-américaine près de Piney, au Manitoba .

jusqu'à l'État du , traversant la frontière canado-américaine près de Piney, au . L'approbation par le gouvernement du projet de 453 millions de dollars de Manitoba Hydro est assujettie à 64 conditions de permis du Manitoba et à 28 conditions de l'ONE pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation du projet, la protection de l'environnement et la participation continue des groupes autochtones.

et à 28 conditions de l'ONE pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation du projet, la protection de l'environnement et la participation continue des groupes autochtones. L'ONE va maintenant délivrer un certificat de commodité et de nécessité publiques. Avant la construction, Manitoba Hydro devra démontrer à l'ONE comment elle respectera les conditions préalables à la construction du projet, y compris celles relatives à la consultation continue des communautés autochtones.

