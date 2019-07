Le gouvernement du Canada annonce un soutien visant 108 travailleurs canadiens du secteur de l'acier au Québec

Le gouvernement du Canada tient son engagement de protéger les travailleurs canadiens de l'acier et les intérêts du pays

MONTRÉAL, le 19 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada se porte à la défense des travailleurs des secteurs de l'acier et de l'aluminium, de leurs familles et de leurs communautés. Il concrétise ainsi son engagement de soutenir le secteur de la fabrication de l'acier et ses travailleurs.

Aujourd'hui, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 14 millions de dollars dans un projet de 33,6 millions de dollars de Nova Tube inc. qui mènera à la création de 27 emplois et au maintien de 81 emplois à Montréal (Québec).

Cet investissement permettra à Nova Tube de mettre à niveau ses usines de Montréal et d'ainsi fabriquer plus rapidement des produits sécuritaires, de grande qualité et qui répondent mieux à la demande, et ce, tout en diminuant la quantité de déchets produits. À la suite de ces améliorations, l'entreprise sera en mesure de répondre plus rapidement aux besoins changeants de ses clients et de se hausser parmi les chefs de file nord-américains de la production de tuyaux d'acier standards pouvant être utilisés pour les gicleurs, les systèmes de plomberie et de chauffage, les puits et les clôtures. L'entreprise prévoit également accroître son volume de production de tuyaux fabriqués au Canada destinés à des clients aux quatre coins du pays.

Le gouvernement du Canada investit dans des producteurs de calibre mondial du secteur canadien de l'acier et de l'aluminium, comme EVRAZ (anglais), Algoma Steel Inc. (anglais), ArcelorMittal , Elysis - une coentreprise créée par Alcoa Corporation et Rio Tinto Aluminum -, Aluminerie Alcoa de Deschambault , et Aluminerie Alouette. Ces investissements visent à faire en sorte que ces entreprises continuent de fournir de bons emplois à des milliers de Canadiens de la classe moyenne et d'apporter une importante contribution à notre économie ainsi qu'aux chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier.

Citations

« Les producteurs et les travailleurs de l'acier jouent un rôle de premier plan dans l'économie de plusieurs collectivités au pays. Cet investissement aidera Nova Tube à offrir 108 emplois et à moderniser ses installations, ce qui permettra à l'entreprise d'être plus concurrentielle et de prendre part aux chaînes canadiennes d'approvisionnement du secteur de la fabrication. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Nous sommes déterminés à appuyer les travailleurs canadiens de l'acier et les produits innovateurs de classe mondiale qu'ils fabriquent. Notre investissement dans Nova Tube se traduira par une compétitivité accrue du secteur de l'acier pour des années à venir, permettra au pays de conserver sa place sur le marché international et fera en sorte que des emplois soient disponibles pour les Canadiens de la classe moyenne. »

- Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti

« Chez Acier Nova, nous sommes reconnaissants du soutien offert par le gouvernement du Canada. Nous sommes déterminés à investir dans des technologies modernes et sécuritaires qui nous permettront de créer des emplois à long terme et d'offrir des salaires équitables dans le secteur de la fabrication au Canada. »

- Le président-directeur général d'Acier Novamerican, Scott Jones

Les faits en bref

Nova Tube est la seule entreprise canadienne fabriquant une gamme complète de tuyaux d'acier standards.

En 2018, l'industrie canadienne de l'acier employait plus de 23 000 Canadiens et a contribué pour 4,3 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada . Elle joue un rôle essentiel pour ce qui est de l'approvisionnement dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, de l'automobile et de la construction.

. Elle joue un rôle essentiel pour ce qui est de l'approvisionnement dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, de l'automobile et de la construction. Cet investissement est effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation , un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant le développement des entreprises de même que la recherche-développement qui accélèrent le transfert de technologies ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs, et qui facilitent la croissance d'entreprises novatrices.

, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant le développement des entreprises de même que la recherche-développement qui accélèrent le transfert de technologies ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs, et qui facilitent la croissance d'entreprises novatrices. Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

